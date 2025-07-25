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Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти - РИА Новости, 25.07.2025
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08:54 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/chislo-2031319133.html
Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти
Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти - РИА Новости, 25.07.2025
Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти
Количество гражданских лиц, погибших при ударе камбоджийских систем залпового огня "Град" 24 июля по АЗС и магазину Seven Eleven на территории таиландской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:54:00+03:00
2025-07-25T08:54:00+03:00
в мире
таиланд
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Количество гражданских лиц, погибших при ударе камбоджийских систем залпового огня "Град" 24 июля по АЗС и магазину Seven Eleven на территории таиландской провинции Сисакет, увеличилось до девяти, сообщает телеканал The Reporters с места события. Ранее сообщалось о гибели двух человек в самом магазине и двух человек на заправочной станции, где он расположен. "Саперы Второго военного округа сухопутных войск и Второго округа пограничной полиции Таиланда обнаружили тела еще пяти погибших в развалинах полностью разрушенного магазина Seven Eleven на автозаправочной станции, таким образом, количество погибших в четверг при ударе по автозаправочной станции увеличилось до девяти", - говорится в прямом репортаже телеканала, на кадрах которого видно, как военные и полицейские выносят на носилках из полностью выгоревшего здания магазина тела погибших. "Среди найденных тел - останки женщины, обнимающей погибшего ребенка. По-видимому, мать обняла ребенка, пытаясь защитить от взрыва", - говорит в кадре корреспондент телеканала. Все пять тел были обнаружены утром в пятницу, когда военные и полицейские саперы начали разбирать обрушившиеся конструкции магазина в поисках осколков ракетных снарядов камбоджийской системы "Град" и проверять разрушенное здание на наличие неразорвавшихся камбоджийских боеприпасов, говорится в репортаже. Ранее в пятницу минздрав Таиланда сообщил об увеличении количества погибших в ходе таиландско-камбоджийского конфликта до 15 человек. В четверг минздрав сообщал об 11 гражданских погибших и одном погибшем военнослужащем.
https://ria.ru/20250725/tailand-2031315957.html
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в мире, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти

Число погибших при ударе Камбоджи по АЗС в Таиланде выросло до девяти

© AP Photo / Royal Thai ArmyПоследствия обстрела в Таиланде
Последствия обстрела в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Royal Thai Army
Последствия обстрела в Таиланде
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БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Количество гражданских лиц, погибших при ударе камбоджийских систем залпового огня "Град" 24 июля по АЗС и магазину Seven Eleven на территории таиландской провинции Сисакет, увеличилось до девяти, сообщает телеканал The Reporters с места события.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в самом магазине и двух человек на заправочной станции, где он расположен.
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"Саперы Второго военного округа сухопутных войск и Второго округа пограничной полиции Таиланда обнаружили тела еще пяти погибших в развалинах полностью разрушенного магазина Seven Eleven на автозаправочной станции, таким образом, количество погибших в четверг при ударе по автозаправочной станции увеличилось до девяти", - говорится в прямом репортаже телеканала, на кадрах которого видно, как военные и полицейские выносят на носилках из полностью выгоревшего здания магазина тела погибших.
"Среди найденных тел - останки женщины, обнимающей погибшего ребенка. По-видимому, мать обняла ребенка, пытаясь защитить от взрыва", - говорит в кадре корреспондент телеканала.
Все пять тел были обнаружены утром в пятницу, когда военные и полицейские саперы начали разбирать обрушившиеся конструкции магазина в поисках осколков ракетных снарядов камбоджийской системы "Град" и проверять разрушенное здание на наличие неразорвавшихся камбоджийских боеприпасов, говорится в репортаже.
Ранее в пятницу минздрав Таиланда сообщил об увеличении количества погибших в ходе таиландско-камбоджийского конфликта до 15 человек. В четверг минздрав сообщал об 11 гражданских погибших и одном погибшем военнослужащем.
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