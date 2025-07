https://ria.ru/20250725/chislo-2031319133.html

Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти

Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти - РИА Новости, 25.07.2025

Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло до девяти

Количество гражданских лиц, погибших при ударе камбоджийских систем залпового огня "Град" 24 июля по АЗС и магазину Seven Eleven на территории таиландской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:54:00+03:00

2025-07-25T08:54:00+03:00

2025-07-25T08:54:00+03:00

в мире

таиланд

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031050670_0:690:985:1244_1920x0_80_0_0_07e944555c9680992cba39a164935c01.jpg

БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Количество гражданских лиц, погибших при ударе камбоджийских систем залпового огня "Град" 24 июля по АЗС и магазину Seven Eleven на территории таиландской провинции Сисакет, увеличилось до девяти, сообщает телеканал The Reporters с места события. Ранее сообщалось о гибели двух человек в самом магазине и двух человек на заправочной станции, где он расположен. "Саперы Второго военного округа сухопутных войск и Второго округа пограничной полиции Таиланда обнаружили тела еще пяти погибших в развалинах полностью разрушенного магазина Seven Eleven на автозаправочной станции, таким образом, количество погибших в четверг при ударе по автозаправочной станции увеличилось до девяти", - говорится в прямом репортаже телеканала, на кадрах которого видно, как военные и полицейские выносят на носилках из полностью выгоревшего здания магазина тела погибших. "Среди найденных тел - останки женщины, обнимающей погибшего ребенка. По-видимому, мать обняла ребенка, пытаясь защитить от взрыва", - говорит в кадре корреспондент телеканала. Все пять тел были обнаружены утром в пятницу, когда военные и полицейские саперы начали разбирать обрушившиеся конструкции магазина в поисках осколков ракетных снарядов камбоджийской системы "Град" и проверять разрушенное здание на наличие неразорвавшихся камбоджийских боеприпасов, говорится в репортаже. Ранее в пятницу минздрав Таиланда сообщил об увеличении количества погибших в ходе таиландско-камбоджийского конфликта до 15 человек. В четверг минздрав сообщал об 11 гражданских погибших и одном погибшем военнослужащем.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031315957.html

https://ria.ru/20250725/tailand-2031314753.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей