https://ria.ru/20250725/chempionat-2031536842.html

В Казани открылся чемпионат по профмастерству среди участников СВО

В Казани открылся чемпионат по профмастерству среди участников СВО - РИА Новости, 25.07.2025

В Казани открылся чемпионат по профмастерству среди участников СВО

Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" торжественно открылся в Казани, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:49:00+03:00

2025-07-25T21:49:00+03:00

2025-07-25T21:49:00+03:00

россия

казань

сергей кравцов

владимир путин

дмитрий чернышенко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" торжественно открылся в Казани, сообщает пресс-служба правительства республики. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов зачитал приветствие в адрес участников чемпионата от имени президента России Владимира Путина, в котором тот отметил, что "система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации". "На этом направлении такой масштабный, перспективный проект, призванный помочь нашим героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место", - говорится в тексте приветствия. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что республика имеет определенные навыки в проведении чемпионата по профессиональному мастерству, и поблагодарил организаторов за то, что именно Казань была выбрана местом проведения первого чемпионата. В ходе соревнований участники будут состязаться в 15 компетенциях: "Веб-разработка (программирование)", "Оператор БПЛА", "Фотограф", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Резьба по дереву", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Поварское дело", "Промышленная робототехника", "Сборка, разборка электронного оборудования", "Сварочные технологии", "Слесарное дело", "Столярное дело", "Электромонтаж", "Токарные работы на станках с ЧПУ". Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс" продлится до 29 июля. По итогам соревнований будут отобраны 75 финалистов, которые выступят на финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре 2025 года. Ранее сообщалось, что на чемпионат зарегистрировались 259 участников из 81 региона РФ. Всего, по данным организаторов, участниками соревнований станут более 400 человек - кроме конкурсантов, это эксперты и сопровождающие. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке правительства РФ и государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html

https://ria.ru/20250725/putin-2031519371.html

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казань, сергей кравцов, владимир путин, дмитрий чернышенко