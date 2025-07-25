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В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов
В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов - РИА Новости, 25.07.2025
В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов
Полицейские начали пускать жильцов в необрушившуюся часть многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, передает корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:48:00+03:00
2025-07-25T13:48:00+03:00
2025-07-25T14:02:00+03:00
происшествия
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Полицейские начали пускать жильцов в необрушившуюся часть многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, передает корреспондент РИА Новости с места ЧП.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.Двор пострадавшего дома огражден сигнальными лентами. Полицейские составили список жителей из квартир и стали запускать людей в необрушившуюся часть дома.
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
2025-07-25T13:48
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РИА Новости
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов
Полицейские начали пускать жильцов в необрушившуюся часть дома в Саратове