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В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов

В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов - РИА Новости, 25.07.2025

В необрушившуюся часть дома в Саратове начали пускать жильцов

Полицейские начали пускать жильцов в необрушившуюся часть многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, передает корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:48:00+03:00

2025-07-25T13:48:00+03:00

2025-07-25T14:02:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Полицейские начали пускать жильцов в необрушившуюся часть многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, передает корреспондент РИА Новости с места ЧП.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.Двор пострадавшего дома огражден сигнальными лентами. Полицейские составили список жителей из квартир и стали запускать людей в необрушившуюся часть дома.

https://ria.ru/20250725/vzryv-2031398062.html

саратов

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T13:48 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)