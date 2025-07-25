Рейтинг@Mail.ru
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bulgari-2031406294.html
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 25.07.2025
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:55:00+03:00
2025-07-25T13:55:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031404729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f3b62cd0bb22032ef5aa10f424e2d8f.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А". Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.
https://ria.ru/20250709/labubu-2028118206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031404729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bfaa79cc8dcf6149f717a9f0591766d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Итальянский бренд Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России

© Smith Collection/GadoЗдание ювелирного бутика Bulgari
Здание ювелирного бутика Bulgari - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Smith Collection/Gado
Здание ювелирного бутика Bulgari. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А".
Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак
9 июля, 12:33
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала