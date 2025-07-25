https://ria.ru/20250725/bulgari-2031406294.html
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 25.07.2025
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:55:00+03:00
2025-07-25T13:55:00+03:00
2025-07-25T13:55:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А". Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.
https://ria.ru/20250709/labubu-2028118206.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Итальянский бренд Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России