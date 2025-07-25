https://ria.ru/20250725/bulgari-2031406294.html

Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 25.07.2025

Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:55:00+03:00

2025-07-25T13:55:00+03:00

2025-07-25T13:55:00+03:00

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А". Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.

https://ria.ru/20250709/labubu-2028118206.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)