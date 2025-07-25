https://ria.ru/20250725/britaniya-2031352455.html

Патрушев заявил о деструктивной роли Британии в конфликте с Украиной

Патрушев заявил о деструктивной роли Британии в конфликте с Украиной - РИА Новости, 25.07.2025

Патрушев заявил о деструктивной роли Британии в конфликте с Украиной

Лондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:11:00+03:00

2025-07-25T11:11:00+03:00

2025-07-25T11:13:00+03:00

в мире

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николай патрушев

россия

военно-морские силы сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства."Эта информация, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Тем более что англичане – мастера подобного рода провокаций. За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим – лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев", - сказал Патрушев.Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

https://ria.ru/20250724/us-ua-2030884347.html

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в мире, украина, лондон, николай патрушев, россия, военно-морские силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)