https://ria.ru/20250725/britanija-2031533587.html

Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину

Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025

Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину

Более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:08:00+03:00

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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию Великобританией Государства Палестина. В четверг французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "Хотя мы понимаем, что Великобритания не в силах добиться создания свободной и независимой Палестины, признание Соединенным Королевством окажет значительное влияние благодаря нашим историческим связям и членству в Совете Безопасности ООН, поэтому мы настоятельно призываем вас сделать этот шаг", - говорится в письме, адресованном Стармеру, а также главе МИД Дэвиду Лэмми. Текст обращения опубликовала в пятницу на своей странице в соцсети X депутат-лейбористка Сара Чемпион.Под письмом подписался 221 депутат. Парламентарии ожидают, что по итогам конференции ООН по Палестине, которая начнется 28 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии, Великобритания обозначит меры, которые планирует принять для реализации решения о двух государствах. До этого более 50 бывших британских дипломатов и сотрудников ООН подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

https://ria.ru/20250725/oon-2031529585.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, дэвид лэмми, оон