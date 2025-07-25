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Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
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21:08 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/britanija-2031533587.html
Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину
Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину
Более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:08:00+03:00
2025-07-25T21:08:00+03:00
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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию Великобританией Государства Палестина. В четверг французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. &quot;Хотя мы понимаем, что Великобритания не в силах добиться создания свободной и независимой Палестины, признание Соединенным Королевством окажет значительное влияние благодаря нашим историческим связям и членству в Совете Безопасности ООН, поэтому мы настоятельно призываем вас сделать этот шаг&quot;, - говорится в письме, адресованном Стармеру, а также главе МИД Дэвиду Лэмми. Текст обращения опубликовала в пятницу на своей странице в соцсети X депутат-лейбористка Сара Чемпион.Под письмом подписался 221 депутат. Парламентарии ожидают, что по итогам конференции ООН по Палестине, которая начнется 28 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии, Великобритания обозначит меры, которые планирует принять для реализации решения о двух государствах. До этого более 50 бывших британских дипломатов и сотрудников ООН подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250725/oon-2031529585.html
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в мире, палестина, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, дэвид лэмми, оон
В мире, Палестина, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дэвид Лэмми, ООН
Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину

Более 200 депутатов британского парламента призвали Стармера признать Палестину

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию Великобританией Государства Палестина.
В четверг французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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"Хотя мы понимаем, что Великобритания не в силах добиться создания свободной и независимой Палестины, признание Соединенным Королевством окажет значительное влияние благодаря нашим историческим связям и членству в Совете Безопасности ООН, поэтому мы настоятельно призываем вас сделать этот шаг", - говорится в письме, адресованном Стармеру, а также главе МИД Дэвиду Лэмми. Текст обращения опубликовала в пятницу на своей странице в соцсети X депутат-лейбористка Сара Чемпион.

Под письмом подписался 221 депутат. Парламентарии ожидают, что по итогам конференции ООН по Палестине, которая начнется 28 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии, Великобритания обозначит меры, которые планирует принять для реализации решения о двух государствах.
До этого более 50 бывших британских дипломатов и сотрудников ООН подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
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