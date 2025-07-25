https://ria.ru/20250725/brendy-2031479089.html

Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта

Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта - РИА Новости, 25.07.2025

Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта

Минпромторг РФ предложил внести изменения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и исключить бренды Biorepair, Oral-b, Braun и ряд других,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:33:00+03:00

2025-07-25T17:33:00+03:00

2025-07-25T17:33:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил внести изменения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и исключить бренды Biorepair, Oral-b, Braun и ряд других, следует из проекта приказа, разработанного министерством и размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. "Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master", - прокомментировали в министерстве. "Напомним, что изменения в перечень товаров, доступных к параллельному импорту, вносятся в связи с замещением позиций товарами российского производства, либо из дружественных стран, а также в связи с началом официальных поставок", - добавили в Минпромторге. Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики. Ранее в июне статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиарда долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250703/avtomobili-2027050866.html

https://ria.ru/20250702/lego-2026646138.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)