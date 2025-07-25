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Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта - РИА Новости, 25.07.2025
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17:33 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/brendy-2031479089.html
Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта
Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта - РИА Новости, 25.07.2025
Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта
Минпромторг РФ предложил внести изменения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и исключить бренды Biorepair, Oral-b, Braun и ряд других,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:33:00+03:00
2025-07-25T17:33:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил внести изменения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и исключить бренды Biorepair, Oral-b, Braun и ряд других, следует из проекта приказа, разработанного министерством и размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. "Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master", - прокомментировали в министерстве. "Напомним, что изменения в перечень товаров, доступных к параллельному импорту, вносятся в связи с замещением позиций товарами российского производства, либо из дружественных стран, а также в связи с началом официальных поставок", - добавили в Минпромторге. Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики. Ранее в июне статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиарда долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250703/avtomobili-2027050866.html
https://ria.ru/20250702/lego-2026646138.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил сократить список брендов для параллельного импорта

Минпромторг хочет исключить Biorepair, Oral-b и Braun из параллельного импорта

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил внести изменения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и исключить бренды Biorepair, Oral-b, Braun и ряд других, следует из проекта приказа, разработанного министерством и размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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"Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master", - прокомментировали в министерстве.
"Напомним, что изменения в перечень товаров, доступных к параллельному импорту, вносятся в связи с замещением позиций товарами российского производства, либо из дружественных стран, а также в связи с началом официальных поставок", - добавили в Минпромторге.
Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики.
Ранее в июне статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиарда долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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