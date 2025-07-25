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На станции в Ростовской области обломки БПЛА повредили контактную сеть

На станции в Ростовской области обломки БПЛА повредили контактную сеть - РИА Новости, 25.07.2025

На станции в Ростовской области обломки БПЛА повредили контактную сеть

Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:10:00+03:00

2025-07-25T08:10:00+03:00

2025-07-25T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА на станции Песчанокопская в Ростовской области повредили контактную сеть, пострадавших нет, но на есть сбой в графике поездов: задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, сообщили РЖД."Сегодня в 01.23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов", - говорится в сообщении.Железнодорожники, отмечают РЖД, делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов."Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8(800) 775-00-00", - указано в сообщении.

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ростовская область, ржд, происшествия, россия