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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:23:00+03:00
2025-07-25T07:23:00+03:00
2025-07-25T07:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении 105 украинских БПЛА за ночь