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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА

ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА

ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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