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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
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07:23 25.07.2025 (обновлено: 07:32 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bpla-2031309763.html
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:23:00+03:00
2025-07-25T07:32:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
беспилотники
краснодарский край
белгородская область
азовское море
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, беспилотники, краснодарский край, белгородская область, азовское море, ставропольский край, воронежская область, курская область, орловская область, ростовская область, брянская область
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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении 105 украинских БПЛА за ночь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
В частности:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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