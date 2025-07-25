https://ria.ru/20250725/bpl-2031309314.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:18:00+03:00
2025-07-25T07:18:00+03:00
2025-07-25T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.20 мск, она длилась около четырех часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА