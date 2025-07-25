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Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов

Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов - РИА Новости, 25.07.2025

Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов

Официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генерал-лейтенант Мали Сочеат заявила, что армия Таиланда нанесла удары по семи РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:23:00+03:00

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2025-07-25T11:23:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генерал-лейтенант Мали Сочеат заявила, что армия Таиланда нанесла удары по семи объектам в Камбодже с использованием тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов. Ранее в командовании сухопутных войск Таиланда заявили, что бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью утром в пятницу, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда. ВВС Таиланда наносят авиаудары. "Тайская армия применила кассетные бомбы, незаконно атаковала территорию Камбоджи. Этот акт агрессии, жестокий и бесчеловечный, нарушил международное право, включая Конвенцию по кассетным боеприпасам", - заявила представитель камбоджийского военного ведомства, ее слова приводит газета Khmer Times. Пр этом ни Таиланд, ни Камбоджа Конвенцию по кассетным боеприпасам не подписывали. Мали Сочеат также заявила, что армия Таиланда атаковала территорию Камбоджи в семи районах. "В 3.20 утра (по местному времени, 23.20 24.07 мск - ред.) тайская армия начала атаку на горные районы Кхлоч, Татхав и высоту 333. В 5.25 утра тайская армия применила кассетные бомбы в районе Кхлоч. В 5.30 утра тайская армия начала атаку на храмы Та Моан и Такрабей. В 5.40 утра тайская армия начала атаку на район Мом. В 6.50 утра тайская армия выпустила вторую кассетную бомбу по деревне Течо Нгом, округ Чоам Ксан, провинция Прэахвихеа. В 7.03 утра тайская армия открыла огонь по цели в районе Чоам Те. В 8.00 утра тайская армия попыталась вернуть себе территорию храма Такрабей, но камбоджийская армия упорно сражалась и преисполнилась решимости не допустить нарушения суверенитета Камбоджи тайскими захватчиками", - привела генерал-лейтенант сводку боевых действий. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/risk-2031343380.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-25T11:23 true PT0M31S

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в мире, таиланд, камбоджа, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей