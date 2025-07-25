Рейтинг@Mail.ru
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bloger-2031521846.html
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме - РИА Новости, 25.07.2025
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме
Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:23:00+03:00
2025-07-25T19:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
арег щепихин
следственный комитет россии (ск рф)
московский комсомолец
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_53b97f7e2ba8a336e5a5a0964b06407c.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. &quot;Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он признал вину в полном объёме&quot;, - рассказал он в интервью &quot;Московскому комсомольцу&quot;.По словам Денисова, фигурант мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из республик РФ. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ". * Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html
https://ria.ru/20250605/schepikhin--2021014727.html
https://ria.ru/20250605/bloger-2021108252.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_e357ab4e9a6f9d5859267bdcc3a6c239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, арег щепихин, следственный комитет россии (ск рф), московский комсомолец, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский комсомолец, Московский городской суд
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме

СК: блогер Щепихин признал вину и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин*
Арег Щепихин* - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
«

"Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он признал вину в полном объёме", - рассказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео
4 июня, 15:46
По словам Денисова, фигурант мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из республик РФ.
Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.
Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств
5 июня, 08:32
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".
* Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Блогеру, похищенному на Ярославском вокзале, грозит срок за экстремизм
5 июня, 15:10
 
ПроисшествияРоссияМоскваАрег ЩепихинСледственный комитет России (СК РФ)Московский комсомолецМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала