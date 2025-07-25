https://ria.ru/20250725/bloger-2031521846.html
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме - РИА Новости, 25.07.2025
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме
Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:23:00+03:00
2025-07-25T19:23:00+03:00
2025-07-25T19:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
арег щепихин
следственный комитет россии (ск рф)
московский комсомолец
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_53b97f7e2ba8a336e5a5a0964b06407c.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. "Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он признал вину в полном объёме", - рассказал он в интервью "Московскому комсомольцу".По словам Денисова, фигурант мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из республик РФ. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ". * Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html
https://ria.ru/20250605/schepikhin--2021014727.html
https://ria.ru/20250605/bloger-2021108252.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_e357ab4e9a6f9d5859267bdcc3a6c239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, арег щепихин, следственный комитет россии (ск рф), московский комсомолец, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский комсомолец, Московский городской суд
Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме
СК: блогер Щепихин признал вину и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
«
"Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он признал вину в полном объёме", - рассказал он в интервью "Московскому комсомольцу".
По словам Денисова, фигурант мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из республик РФ.
Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.
Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".
* Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.