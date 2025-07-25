https://ria.ru/20250725/bloger-2031521846.html

Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме

Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме - РИА Новости, 25.07.2025

Блогер Щепихин* признал вину в полном объеме

Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:23:00+03:00

2025-07-25T19:23:00+03:00

2025-07-25T19:23:00+03:00

происшествия

россия

москва

арег щепихин

следственный комитет россии (ск рф)

московский комсомолец

московский городской суд

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. "Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он признал вину в полном объёме", - рассказал он в интервью "Московскому комсомольцу".По словам Денисова, фигурант мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из республик РФ. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ". * Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html

https://ria.ru/20250605/schepikhin--2021014727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, арег щепихин, следственный комитет россии (ск рф), московский комсомолец, московский городской суд