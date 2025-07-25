https://ria.ru/20250725/bilety-2031478059.html

Совфед одобрил запрет сторонним агрегаторам продаж электронных билетов РЖД

Совфед одобрил запрет сторонним агрегаторам продаж электронных билетов РЖД - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил запрет сторонним агрегаторам продаж электронных билетов РЖД

Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:32:00+03:00

2025-07-25T17:32:00+03:00

2025-07-25T17:34:00+03:00

авто

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор. Кроме того, Минтранс России наделяется полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам, в частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования за исключением ряда норм.

https://ria.ru/20250609/bilety-2021701625.html

https://ria.ru/20250403/fas-2009120520.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)