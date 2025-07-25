https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031419037.html

Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области

Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025

Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области

Беспилотники ВСУ атакуют город Пологи в Запорожской области, движение автобусов из-за угрозы ударов на территории округа приостановлено, заявил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:24:00+03:00

2025-07-25T14:24:00+03:00

2025-07-25T14:31:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют город Пологи в Запорожской области, движение автобусов из-за угрозы ударов на территории округа приостановлено, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в пятницу Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены."ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории. Информации о пострадавших не поступало. В связи с угрозой террористических атак временно приостановлено движение автобусов районных маршрутов на территории округа. Движение автобусов возобновится после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор также призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ."Опасность повторных ударов сохраняется", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250725/energodar-2031371857.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия