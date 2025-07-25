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Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
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14:24 25.07.2025 (обновлено: 14:31 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031419037.html
Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области
Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области
Беспилотники ВСУ атакуют город Пологи в Запорожской области, движение автобусов из-за угрозы ударов на территории округа приостановлено, заявил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:24:00+03:00
2025-07-25T14:31:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют город Пологи в Запорожской области, движение автобусов из-за угрозы ударов на территории округа приостановлено, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в пятницу Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены."ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории. Информации о пострадавших не поступало. В связи с угрозой террористических атак временно приостановлено движение автобусов районных маршрутов на территории округа. Движение автобусов возобновится после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор также призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ."Опасность повторных ударов сохраняется", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области

В запорожском городе Пологи приостановили движение транспорта из-за атак БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют город Пологи в Запорожской области, движение автобусов из-за угрозы ударов на территории округа приостановлено, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в пятницу Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории. Информации о пострадавших не поступало. В связи с угрозой террористических атак временно приостановлено движение автобусов районных маршрутов на территории округа. Движение автобусов возобновится после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор также призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - подчеркнул губернатор.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ВСУ обстреляли Энергодар
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Запорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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