Беспилотники атаковали город Пологи в Запорожской области
В запорожском городе Пологи приостановили движение транспорта из-за атак БПЛА
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют город Пологи в Запорожской области, движение автобусов из-за угрозы ударов на территории округа приостановлено, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в пятницу Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории. Информации о пострадавших не поступало. В связи с угрозой террористических атак временно приостановлено движение автобусов районных маршрутов на территории округа. Движение автобусов возобновится после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор также призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - подчеркнул губернатор.