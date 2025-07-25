https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031369670.html

ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников

ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025

ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников

Российская противовоздушная оборона за неделю сбила в ходе СВО 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:12:00+03:00

2025-07-25T12:12:00+03:00

2025-07-25T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за неделю сбила в ходе СВО 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 2049 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72402 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24324 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27815 орудий полевой артиллерии и минометов, 38681 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250725/kater-2031370667.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия