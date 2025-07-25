ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников
ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников и 27 управляемых авиабомб
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за неделю сбила в ходе СВО 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 2049 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72402 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24324 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27815 орудий полевой артиллерии и минометов, 38681 единица специальной военной автомобильной техники.