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ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
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12:12 25.07.2025 (обновлено: 12:18 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031369670.html
ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников
ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников
Российская противовоздушная оборона за неделю сбила в ходе СВО 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:12:00+03:00
2025-07-25T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за неделю сбила в ходе СВО 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 2049 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72402 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24324 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27815 орудий полевой артиллерии и минометов, 38681 единица специальной военной автомобильной техники.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников

ПВО за неделю сбила 2049 беспилотников и 27 управляемых авиабомб

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за неделю сбила в ходе СВО 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 2049 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72402 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24324 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27815 орудий полевой артиллерии и минометов, 38681 единица специальной военной автомобильной техники.
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