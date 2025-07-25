https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031320122.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:04:00+03:00

2025-07-25T09:04:00+03:00

2025-07-25T09:10:00+03:00

происшествия

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 боеприпасов и зафиксированы атаки 105 беспилотниками, из них 52 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, предприятии, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, двух коммерческих и социальном объектах, тракторе и 11 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по селам Красный Октябрь и Репное совершены атаки 3 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе два села подверглись артобстрелу 6 снарядами и атакам двумя FPV-дронами, в Валуйском округе 13 населенных пунктов атакованы 33 беспилотниками, ранены два мирных жителя. Волоконовский район атакован тремя дронами, в Грайворонском округе по 8 селам выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников, уточнил губернатор. Также, по данным главы области, в Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 30 боеприпасами и атакам 15 БПЛА. Ракитянский район атакован 5 беспилотниками, ранены двое мирных жителей, они госпитализированы. "Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без пострадавших и разрушений… Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 12 беспилотников. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, а также хутор Бык подверглись 3 обстрелам с применением 3 боеприпасов и атакам 17 беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

https://ria.ru/20250725/kuban-2031294268.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков