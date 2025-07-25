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ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки - РИА Новости, 25.07.2025
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09:04 25.07.2025 (обновлено: 09:10 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031320122.html
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:04:00+03:00
2025-07-25T09:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 боеприпасов и зафиксированы атаки 105 беспилотниками, из них 52 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, предприятии, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, двух коммерческих и социальном объектах, тракторе и 11 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по селам Красный Октябрь и Репное совершены атаки 3 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе два села подверглись артобстрелу 6 снарядами и атакам двумя FPV-дронами, в Валуйском округе 13 населенных пунктов атакованы 33 беспилотниками, ранены два мирных жителя. Волоконовский район атакован тремя дронами, в Грайворонском округе по 8 селам выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников, уточнил губернатор. Также, по данным главы области, в Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 30 боеприпасами и атакам 15 БПЛА. Ракитянский район атакован 5 беспилотниками, ранены двое мирных жителей, они госпитализированы. "Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без пострадавших и разрушений… Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 12 беспилотников. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, а также хутор Бык подверглись 3 обстрелам с применением 3 боеприпасов и атакам 17 беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
https://ria.ru/20250725/kuban-2031294268.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки

ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более ста дронами

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 боеприпасов и зафиксированы атаки 105 беспилотниками, из них 52 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, предприятии, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, двух коммерческих и социальном объектах, тракторе и 11 транспортных средствах.
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"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по селам Красный Октябрь и Репное совершены атаки 3 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе два села подверглись артобстрелу 6 снарядами и атакам двумя FPV-дронами, в Валуйском округе 13 населенных пунктов атакованы 33 беспилотниками, ранены два мирных жителя. Волоконовский район атакован тремя дронами, в Грайворонском округе по 8 селам выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников, уточнил губернатор. Также, по данным главы области, в Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 30 боеприпасами и атакам 15 БПЛА. Ракитянский район атакован 5 беспилотниками, ранены двое мирных жителей, они госпитализированы.
"Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без пострадавших и разрушений… Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 12 беспилотников. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, а также хутор Бык подверглись 3 обстрелам с применением 3 боеприпасов и атакам 17 беспилотников", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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