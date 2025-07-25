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Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bespilotnik-2031540420.html
Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки
Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки - РИА Новости, 25.07.2025
Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки
Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки, в результате один из домов получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:34:00+03:00
2025-07-25T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
украина
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки, в результате один из домов получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. &quot;В результате атаки дрона украинских нацистов в посёлке Победа (Центрально-Городской район Горловки) повреждён дом&quot;, - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки

Мэр Приходько: дом в центре Горловки получил повреждения при ударе дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки, в результате один из домов получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько.
«

"В результате атаки дрона украинских нацистов в посёлке Победа (Центрально-Городской район Горловки) повреждён дом", - написал Приходько в Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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