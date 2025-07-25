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Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки

Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки - РИА Новости, 25.07.2025

Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки

Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки, в результате один из домов получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:34:00+03:00

2025-07-25T22:34:00+03:00

2025-07-25T22:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки, в результате один из домов получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских нацистов в посёлке Победа (Центрально-Городской район Горловки) повреждён дом", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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