https://ria.ru/20250725/bespilotnik-2031375124.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.07.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:28:00+03:00
2025-07-25T12:28:00+03:00
2025-07-25T12:28:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "В период с 10.30 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью