БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС
БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС, повреждены машины
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, повреждены автомобили, также загорелась сухая растительность, персонал не пострадал, сообщает пресс-служба станции.
"В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: 1. Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. 2. От взрыва загорелась сухая растительность (сухостой) на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой. К счастью, персонал станции не пострадал", - сообщается в Telegram-канале станции.
Как уточнили на станции, для ликвидации последствий украинской атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС.
Запорожская АЭС после атаки беспилотника ВСУ продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, сообщила пресс-служба.
"Важно отметить, что Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена. Подобные атаки в непосредственной близости от атомной электростанции представляют крайнюю опасность и являются абсолютно недопустимыми. Они создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью персонала и населения близлежащих территорий", - говорится в публикации.
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