https://ria.ru/20250725/bespilotnik-2031353865.html

БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС

БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2025

БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, повреждены автомобили, также загорелась сухая растительность, персонал не РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:17:00+03:00

2025-07-25T11:17:00+03:00

2025-07-25T11:25:00+03:00

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, повреждены автомобили, также загорелась сухая растительность, персонал не пострадал, сообщает пресс-служба станции."В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: 1. Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. 2. От взрыва загорелась сухая растительность (сухостой) на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой. К счастью, персонал станции не пострадал", - сообщается в Telegram-канале станции.Как уточнили на станции, для ликвидации последствий украинской атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС.Запорожская АЭС после атаки беспилотника ВСУ продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, сообщила пресс-служба."Важно отметить, что Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена. Подобные атаки в непосредственной близости от атомной электростанции представляют крайнюю опасность и являются абсолютно недопустимыми. Они создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью персонала и населения близлежащих территорий", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250725/kuban-2031294268.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия