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БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2025
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11:17 25.07.2025 (обновлено: 11:25 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bespilotnik-2031353865.html
БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС
БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2025
БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС
Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, повреждены автомобили, также загорелась сухая растительность, персонал не РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:17:00+03:00
2025-07-25T11:25:00+03:00
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, повреждены автомобили, также загорелась сухая растительность, персонал не пострадал, сообщает пресс-служба станции."В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: 1. Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. 2. От взрыва загорелась сухая растительность (сухостой) на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой. К счастью, персонал станции не пострадал", - сообщается в Telegram-канале станции.Как уточнили на станции, для ликвидации последствий украинской атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС.Запорожская АЭС после атаки беспилотника ВСУ продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, сообщила пресс-служба."Важно отметить, что Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена. Подобные атаки в непосредственной близости от атомной электростанции представляют крайнюю опасность и являются абсолютно недопустимыми. Они создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью персонала и населения близлежащих территорий", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250725/kuban-2031294268.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС

БПЛА атаковал автостоянку у пожарной части Запорожской АЭС, повреждены машины

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, повреждены автомобили, также загорелась сухая растительность, персонал не пострадал, сообщает пресс-служба станции.
"В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: 1. Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. 2. От взрыва загорелась сухая растительность (сухостой) на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой. К счастью, персонал станции не пострадал", - сообщается в Telegram-канале станции.
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Как уточнили на станции, для ликвидации последствий украинской атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС.
Запорожская АЭС после атаки беспилотника ВСУ продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, сообщила пресс-служба.
"Важно отметить, что Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена. Подобные атаки в непосредственной близости от атомной электростанции представляют крайнюю опасность и являются абсолютно недопустимыми. Они создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью персонала и населения близлежащих территорий", - говорится в публикации.
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