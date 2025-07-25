https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031318342.html

Бастрыкин рассказал о воинском учете уклонистов

Бастрыкин рассказал о воинском учете уклонистов - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин рассказал о воинском учете уклонистов

Военные следователи СК РФ в ходе рейдов поймали с 2023 года и поставили на воинский учет более 90 тысяч уклонистов, 30 тысяч натурализованных россиян... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:47:00+03:00

2025-07-25T08:47:00+03:00

2025-07-25T08:47:00+03:00

общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военные следователи СК РФ в ходе рейдов поймали с 2023 года и поставили на воинский учет более 90 тысяч уклонистов, 30 тысяч натурализованных россиян отправились в войска по контрактам, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, два года назад ведомство приняло решение уделять больше внимания вопросам воинского учета иностранцев, которые прибыли в Россию и получили российское гражданство. По его словам, с 2023 года было проведено пять тысяч профилактических рейдов. "Свыше 90 тысяч человек поставлено на воинский учет, 7,6 тысячи направлено для прохождения военной службы по призыву. Особое внимание уделяется работе по заключению натурализованными, а также иностранными гражданами контрактов о прохождении военной службы с Минобороны РФ. За этот период заключили подобные контракты и были направлены в войска 30 тысяч человек", - сказал Бастрыкин. Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.

https://ria.ru/20250717/er-2029801788.html

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общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)