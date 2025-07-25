https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031304969.html
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники, сообщил в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:27:00+03:00
2025-07-25T06:27:00+03:00
2025-07-25T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
курская область
суджа
владимир путин
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По Курской области уже возбуждено 611 уголовных дел, которые включают в себя дела в отношении наемников, по фактам обстрелов и других различных категорий", - сказал он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031295672.html
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998924.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, курская область, суджа, владимир путин, александр бастрыкин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Бастрыкин: за преступления ВСУ в Курской области возбудили более 610 дел