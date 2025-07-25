https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031295672.html

Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область

Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:58:00+03:00

2025-07-25T03:58:00+03:00

2025-07-25T03:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

александр бастрыкин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области – ред.) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", - сказал он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998924.html

https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджа, владимир путин, александр бастрыкин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)