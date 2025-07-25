https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031295672.html
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:58:00+03:00
2025-07-25T03:58:00+03:00
2025-07-25T03:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
александр бастрыкин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области – ред.) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", - сказал он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998924.html
https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, курская область, суджа, владимир путин, александр бастрыкин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин: более 330 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курскую область