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Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031288486.html
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:56:00+03:00
2025-07-25T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
краснодарский край
республика крым
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела", - сказал он. Бастрыкин добавил, что в результате атак погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка.
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ростовская область
краснодарский край
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ростовская область, краснодарский край, республика крым, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

Бастрыкин: ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, и Ростовскую области

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что в результате атак погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКраснодарский крайРеспублика КрымАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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