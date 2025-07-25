https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031288486.html
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:56:00+03:00
2025-07-25T01:56:00+03:00
2025-07-25T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
краснодарский край
республика крым
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела", - сказал он. Бастрыкин добавил, что в результате атак погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка.
https://ria.ru/20241018/vosstanovlenie-1978644711.html
ростовская область
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, краснодарский край, республика крым, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
Бастрыкин: ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, и Ростовскую области