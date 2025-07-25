https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031288486.html

Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:56:00+03:00

2025-07-25T01:56:00+03:00

2025-07-25T01:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

краснодарский край

республика крым

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь – всего зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела", - сказал он. Бастрыкин добавил, что в результате атак погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка.

https://ria.ru/20241018/vosstanovlenie-1978644711.html

ростовская область

краснодарский край

республика крым

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Дарья Буймова

ростовская область, краснодарский край, республика крым, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность