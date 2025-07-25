https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031286287.html

Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи

Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил, что профессия следователя – это... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:11:00+03:00

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2025-07-25T01:11:00+03:00

россия

александр бастрыкин

петр i

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил, что профессия следователя – это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. "Уважаемые коллеги и ветераны следствия, курсанты и кадеты образовательных учреждений Следственного комитета России! Сегодня мы празднуем День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В 1713 году Указом Петра I был создан первый независимый следственный орган – следственная канцелярия, подчиненная напрямую главе государства. Принципы ее работы послужили началом отечественной системы следствия, в которую в настоящее время входит и Следственный комитет России. Профессия следователя – это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения", - говорится в поздравлении. Бастрыкин подчеркнул, что в основе профессии лежат высокая нравственная стойкость, безусловная преданность делу и верность служебному долгу, эти качества обеспечивают не только результативность расследования, но прежде всего - доверие граждан к следственным органам. Кроме того, в условиях сложных вызовов времени следователи Следственного комитета России продолжают эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления, противодействуя коррупции и проявлениям экстремизма, защищая интересы детей и уязвимых категорий населения, им удается успешно противостоять и новым угрозам преступного мира, включая различные схемы киберпреступлений. СК внедряет в следственную практику технологии искусственного интеллекта и новейшие технические разработки. Бастрыкин подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции следователи, криминалисты и эксперты СК России продолжают документировать преступления представителей киевского режима, они устанавливают причиненный ущерб, принимают исчерпывающие меры к привлечению виновных к установленной законом ответственности. Сотрудники СК активно оказывают помощь пострадавшим, участвуют в гуманитарных миссиях и в восстановлении правопорядка в новых регионах, несмотря на риск для жизни и здоровья. "Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость! От всей души желаю вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и благополучия! Пусть вам сопутствует успех в расследовании самых сложных дел, а интуиция и знания всегда ведут вас к истине. Реализации всех намеченных планов и новых выдающихся достижений на благо нашей великой Родины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр бастрыкин, петр i, следственный комитет россии (ск рф), общество