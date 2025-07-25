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Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи - РИА Новости, 25.07.2025
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01:11 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031286287.html
Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи
Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил, что профессия следователя – это... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:11:00+03:00
2025-07-25T01:11:00+03:00
россия
александр бастрыкин
петр i
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил, что профессия следователя – это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. "Уважаемые коллеги и ветераны следствия, курсанты и кадеты образовательных учреждений Следственного комитета России! Сегодня мы празднуем День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В 1713 году Указом Петра I был создан первый независимый следственный орган – следственная канцелярия, подчиненная напрямую главе государства. Принципы ее работы послужили началом отечественной системы следствия, в которую в настоящее время входит и Следственный комитет России. Профессия следователя – это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения", - говорится в поздравлении. Бастрыкин подчеркнул, что в основе профессии лежат высокая нравственная стойкость, безусловная преданность делу и верность служебному долгу, эти качества обеспечивают не только результативность расследования, но прежде всего - доверие граждан к следственным органам. Кроме того, в условиях сложных вызовов времени следователи Следственного комитета России продолжают эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления, противодействуя коррупции и проявлениям экстремизма, защищая интересы детей и уязвимых категорий населения, им удается успешно противостоять и новым угрозам преступного мира, включая различные схемы киберпреступлений. СК внедряет в следственную практику технологии искусственного интеллекта и новейшие технические разработки. Бастрыкин подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции следователи, криминалисты и эксперты СК России продолжают документировать преступления представителей киевского режима, они устанавливают причиненный ущерб, принимают исчерпывающие меры к привлечению виновных к установленной законом ответственности. Сотрудники СК активно оказывают помощь пострадавшим, участвуют в гуманитарных миссиях и в восстановлении правопорядка в новых регионах, несмотря на риск для жизни и здоровья. "Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость! От всей души желаю вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и благополучия! Пусть вам сопутствует успех в расследовании самых сложных дел, а интуиция и знания всегда ведут вас к истине. Реализации всех намеченных планов и новых выдающихся достижений на благо нашей великой Родины", - говорится в сообщении.
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россия, александр бастрыкин, петр i, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Петр I, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи

Бастрыкин назвал профессию следователя призванием, требующим терпения

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил, что профессия следователя – это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Уважаемые коллеги и ветераны следствия, курсанты и кадеты образовательных учреждений Следственного комитета России! Сегодня мы празднуем День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В 1713 году Указом Петра I был создан первый независимый следственный орган – следственная канцелярия, подчиненная напрямую главе государства. Принципы ее работы послужили началом отечественной системы следствия, в которую в настоящее время входит и Следственный комитет России. Профессия следователя – это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения", - говорится в поздравлении.
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Бастрыкин подчеркнул, что в основе профессии лежат высокая нравственная стойкость, безусловная преданность делу и верность служебному долгу, эти качества обеспечивают не только результативность расследования, но прежде всего - доверие граждан к следственным органам.
Кроме того, в условиях сложных вызовов времени следователи Следственного комитета России продолжают эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления, противодействуя коррупции и проявлениям экстремизма, защищая интересы детей и уязвимых категорий населения, им удается успешно противостоять и новым угрозам преступного мира, включая различные схемы киберпреступлений. СК внедряет в следственную практику технологии искусственного интеллекта и новейшие технические разработки.
Бастрыкин подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции следователи, криминалисты и эксперты СК России продолжают документировать преступления представителей киевского режима, они устанавливают причиненный ущерб, принимают исчерпывающие меры к привлечению виновных к установленной законом ответственности. Сотрудники СК активно оказывают помощь пострадавшим, участвуют в гуманитарных миссиях и в восстановлении правопорядка в новых регионах, несмотря на риск для жизни и здоровья.
"Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость! От всей души желаю вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и благополучия! Пусть вам сопутствует успех в расследовании самых сложных дел, а интуиция и знания всегда ведут вас к истине. Реализации всех намеченных планов и новых выдающихся достижений на благо нашей великой Родины", - говорится в сообщении.
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РоссияАлександр БастрыкинПетр IСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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