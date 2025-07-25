https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031187527.html

Александр Бастрыкин: в работе следователей неуместен формальный подход

Александр Бастрыкин: в работе следователей неуместен формальный подход - РИА Новости, 25.07.2025

Александр Бастрыкин: в работе следователей неуместен формальный подход

Российские следователи 25 июля празднуют профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. О результатах расследования... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:00:00+03:00

2025-07-25T09:00:00+03:00

2025-07-25T15:25:00+03:00

интервью

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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Российские следователи 25 июля празднуют профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. О результатах расследования преступлений киевского режима, коррупции и хищений при исполнении гособоронзаказов рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.— Александр Иванович, одна из важнейших тем для России на сегодняшний день — тема СВО. Российские следователи СК России с 2014 года расследуют преступления киевского режима. Поделитесь последними результатами.— С 2014 года возбуждено свыше 7525 уголовных дел в отношении более 1500 лиц, включая высшее военно-политическое руководство Украины, силовиков, националистов и наемников.На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей от их преступлений погибли 7140 мирных жителей, среди которых 223 ребенка. Ранения получили 19211 человек. Основная причина гибели людей — целенаправленные обстрелы украинских боевиков. Общий ущерб, установленный экспертами Судебно-экспертного центра СК, превышает 550 миллиардов рублей. И мы регулярно продолжаем видеть проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.— Сколько фактов атак регионов России, не считая новых, зафиксировано в Следственном комитете?— Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела. Погибли 779 человек и из них 23 ребенка. Ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка. Из этого числа особенно потрясают потери в Курской области в результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних. По Курской области уже возбуждено 611 уголовных дел, которые включают в себя дела в отношении наемников, по фактам обстрелов и других различных категорий.— А сколько уже завершенных расследований и какие наказания получили фигуранты?— Уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц. На данный момент осуждены более 600 лиц. Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Среди них — граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран. На основе собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, 721 объявлен в международный розыск, а 282 — заочно арестованы. В отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры.К сожалению, киевский режим уже давно использует террористические методы, пытаясь запугать нашу страну диверсиями и терактами.Так, наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач.Подготовка и организация теракта осуществлена Службой безопасности Украины под непосредственным руководством председателя данной службы Василия Малюка. Формирование организованной группы происходило за границей, а в ее состав вошли граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко, граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе, а также перевозчики взрывного устройства в Россию. Всем им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, незаконном обороте и контрабанде взрывных устройств, они объявлены в розыск.Для доставки взрывного устройства на Крымский мост сотрудниками СБУ были привлечены находившиеся в РФ и Грузии Роман Соломко, Владимир Злоб, Артур Терчанян, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Уголовное дело в отношении этих лиц рассматривается сейчас в суде.Наряду с этим следователи СК расследуют уголовное дело, в котором объединены теракты на железной дороге в Брянской и Белгородской областях, на объекте Минобороны в Калужской области, а также минирование дороги в Белгородской области.Установлено, что супруги Дмитрий и Татьяна Туриевы и их знакомый Максим Косяченко, действуя совместно и согласованно с руководителями и организаторами преступной группы из числа представителей спецслужб Украины, с целью получения материальной выгоды в 2022–2023 годах согласились на предложение о совершении терактов в России. Туриевы и Косяченко приобрели в Москве сим-карты, мобильный телефон и отправили их через Белоруссию на Украину членам украинских диверсионных групп. Эти средства использовались при совершении терактов в 2023 году на участках железных дорог в Брянской, Белгородской областях, а также при атаке объекта Минобороны в Калужской области. Уголовное дело в отношении Туриева, Туриевой и Косяченко направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных лиц, причастных к этому преступлению, продолжается.Это лишь несколько примеров в подтверждение того, что киевский режим переродился в организацию террористов и боевиков.— В публичной плоскости много информации и о хищениях при реализации гособоронзаказа. Как идет работа по пресечению таких фактов?— Надо отметить, что у многих эти преступления ассоциируются с незаконными действиями должностных лиц оборонного ведомства. Безусловно, и такие примеры есть – осужден бывший начальник Главного управления связи Вадим Шамарин, перед судом предстали бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик, директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и другие лица. Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова, которые подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, не соответствовавших условиям государственного контракта. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей.Однако значительная часть расследуемых преступлений связана с действиями представителей компаний-подрядчиков, которые различными путями похищают бюджетные средства, выделяемые в рамках гособоронзаказа. Например, завершено расследование в отношении сотрудников ООО "ГК "Пикет" Андрея Есипова, Виктории Антоновой и Михаила Кальченко. По данным следствия, в 2022 – 2023 годах они поставили по завышенной стоимости 30 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества, похитив 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны.Другой похожий случай — уголовное дело генерального директора АО "Грязинский пищевой комбинат" Валерия Ковалевича, директора московского филиала этой компании Александра Михайленко и иных лиц. По данным следствия, в 2021–2024 годах они совершили хищение денежных средств Минобороны России, поставив в рамках госконтрактов индивидуальные рационы по завышенной стоимости и ненадлежащего качества. Следственные действия завершены, и фигуранты в настоящее время знакомятся с материалами дела.Подразделения Следственного комитета совместно с оперативными службами продолжают выявлять и расследовать такие факты.— Несколько дней назад адвокат бывшего замминистра обороны Тимура Иванова сообщил, что уголовное дело о взятках еще расследуется.— Да, все верно. Расследование иных фактов коррупционной деятельности Иванова, в том числе совершенных им в должности заместителя министра обороны РФ, продолжается. Другое уголовное дело — по обвинению Иванова и Филатова, завершилось приговором. Иванов был приговорен к 13 годам колонии, а Филатов — к 12,5 года колонии.— А какова в целом динамика коррупционных преступлений? В каких сферах они совершаются чаще всего?— В этом году наши следователи направили в суды на 29% больше уголовных дел коррупционной направленности, чем в аналогичный период прошлого года. В числе фигурантов немало региональных чиновников высокого уровня, которые вместо того, чтобы решать проблемы граждан, занимались собственным обогащением. Как правило, уличены они были в получении взяток за действия, входившие в их обязанности.Например, расследовано уголовное дело министра транспорта — заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, который получил взятку в размере 27 миллионов рублей от директора ООО "Т-Транс" за беспрепятственную приемку работ по строительству дорог в рамках госконтрактов. Сфера дорожного строительства также была использована для совершения преступления министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александром Клебановым. По данным следствия, он получил взятку пять миллионов рублей от руководителей коммерческой организации за помощь в получении денежных средств в качестве оплаты за перевозку материалов на объекте реконструкции автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка.Расследованы факты преступлений в сфере госзакупок и госконтрактов. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков осужден на 17 лет за получение взятки свыше 136 миллионов рублей за обеспечение заключения госконтрактов в медицинской сфере. Чиновники из Брянской области привлечены к уголовной ответственности за обеспечение заключения с подконтрольными юридическими лицами договоров на поставку ноутбуков на сумму свыше 88 миллионов рублей в рамках региональных проектов. Они получили взятку в размере 4,4 миллиона рублей. В числе фигурантов — директор департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, директор департамента образования и науки Елена Егорова, а также Валентина Автушенко и Евгения Матвеева.Представший перед судом исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов обвиняется в получении через посредника взятки в размере шести миллионов рублей от председателя совета директоров ПАО "Севастопольгаз" за общее покровительство данному обществу и ООО "Цифровые инновации".Факты коррупции были вскрыты и в налоговой сфере. Так, руководитель УФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу Яна Калюжина через посредника получила взятку в особо крупном размере в виде автомобиля "Порше Кайен" и ювелирных изделий общей стоимостью более 11 миллионов рублей за способствование снижению суммы недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя и непривлечение к налоговой ответственности. Здесь следственные действия также завершены, идет процедура ознакомления с уголовным делом.Выявлялись злоупотребления и в сфере цифровизации. Недавно состоялся приговор по уголовному делу уже бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина. В ходе расследования было установлено, что он получил от представителя ряда коммерческих организаций Александра Моносова взятки на 3,75 миллиона рублей — часть из обещанной взятки в общей сумме на 31,5 миллиона рублей — за способствование предоставлению Российским фондом развития информационных технологий из средств федерального бюджета грантов на 449 миллионов рублей.Наряду с этим Следственным комитетом расследованы преступления коррупционной направленности в правоприменительной, банковской сферах, образовании и науке, ЖКХ и по ряду других направлений.— По-прежнему общество волнуют вопросы преступности иностранцев. Ваше ведомство расследует такие деяния и уже были учтены предложения Следственного комитета по миграционной политике. Наряду с этим по вашему поручению ведется работа по постановке на воинский учет иностранных граждан. Скажите, на сегодня насколько масштабен этот процесс?— Два года назад мы приняли решение уделять больше внимания вопросам воинского учета иностранцев, которые прибыли в Россию и получили российское гражданство. С 2023 года такая работа проводится военными следственными органами совместно с администрациями субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, военными комиссариатами, органами внутренних дел. За это время проведено пять тысяч профилактических рейдов, свыше 90 тысяч человек поставлено на воинский учет, 7,6 тысячи направлено для прохождения военной службы по призыву. Особое внимание уделяется работе по заключению натурализованными, а также иностранными гражданами контрактов о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации. За этот период заключили подобные контракты и были направлены в войска 30 тысяч человек.— В 2024 году появилась информация, что в Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", однако официальных комментариев по этому поводу не было. Не могли бы вы пролить свет на этот вопрос?— Это уголовное дело сейчас рассматривается в суде. Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества Артему Цеппу и его участникам Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову.Установлено, что в 2016 году в Москве Цепп создал террористическое сообщество для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, в которое вовлек Белкова, Королева, Королеву, Филиппова и иных приверженцев националистических взглядов. В 2016-2022 годах фигуранты подготавливали и размещали в социальных сетях материалы и публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.Цеппу, Филиппову, Белкову, Королевой и Королеву в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях.— Александр Иванович, а не могли бы в цифрах рассказать о результатах работы следователей СК РФ?— Как и прежде, вместе с другими правоохранительными органами, в частности, ФСБ и МВД России, мы принимаем комплексные меры, направленные на борьбу с преступностью, защиту прав граждан, пострадавших от преступных посягательств, и восстановление справедливости.За истекший период этого года нашими следователями направлено в суд 40,8 тысячи уголовных дел. Большая часть из них — о преступлениях против личности, 6,2 тысячи дел — коррупционной направленности, почти шесть тысяч — экономической направленности, две тысячи уголовных дел — о преступлениях прошлых лет. Расследовано 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. К уголовной ответственности по этим делам привлечены 45,5 тысячи лиц. Среди них — 243 лица, обладающих особым правовым статусом, в том числе 75 депутатов органов местного самоуправления и законодательных органов субъектов РФ, 49 глав муниципальных образований, 44 адвоката. В ходе следствия гражданам и государству был возмещен ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей.За приведенными цифрами стоит колоссальная работа следователей, криминалистов, экспертов и оперативных служб. Ведь мы расследуем наиболее тяжкие преступления против личности, общественной безопасности, коррупционные проявления и многое другое. Реагируем на резонансные случаи, происходящие в различных субъектах, отстаиваем права социально уязвимых категорий граждан. Здесь совершенно неуместен формальный подход. Важно постоянно держать руку на пульсе, слышать граждан, адаптироваться к изменяющимся условиям и процессам. Только такой принцип приводит к качественным положительным результатам.— Как понять, что подчиненные в том или ином регионе придерживаются этих принципов? Ведь статистические отчеты вряд ли здесь помогут.— В центральном аппарате ведется глубокая аналитическая работа, которая позволяет сопоставить многие показатели и понять ситуацию. Один из объективных показателей – это обратная связь со стороны общества. Когда нерешенные на местном уровне проблемы доходят до центрального аппарата, появляются закономерные вопросы, почему так происходит. Еженедельно мы проводим оперативные совещания со всеми руководителями из регионов по видеосвязи, где я лично общаюсь с подчиненными, вникаю в детали, задаю вопросы. Для меня многое сразу становится понятным, ведь на примере отдельных ситуаций видно, как в целом организована работа на местах, как тот или иной руководитель относится к своей работе. По-настоящему хороший руководитель виден в сложных ситуациях, когда надо проявить характер, сплотить коллектив, распределить нагрузку, решить материально-технические и организационные вопросы. Нужно иметь смелость, чтобы защищать права граждан. Ведь в силу нашей компетенции требуется принимать непростые процессуальные решения в отношении должностных лиц разного уровня, влиятельных людей. Мы создавались для того, чтобы в первую очередь защищать интересы пострадавших, а не быть для кого-то удобными и хорошими. Тем, кто не готов брать на себя ответственность, всегда рекомендую искать более спокойное место работы.— Проблемы людей, проживающих в аварийном жилье, до сих пор остаются актуальными. Расскажите, какие меры принимают следователи по защите прав таких граждан?— Пристальное внимание на проблему аварийного жилья мы обращаем уже много лет. Ведь зачастую людей вовремя не переселяют вовсе не из-за нехватки средств для постройки новых домов, а как раз из-за халатных действий местных чиновников. Только в этом году в Волгоградской, Липецкой, Ивановской, Омской областях, Пермском крае, Республике Крым, а также ряде других субъектов были проведены процессуальные проверки и расследованы уголовные дела. Эти меры уголовно-правового характера способствовали тому, что процессы сдвинулись с мертвой точки и люди, которые годами пребывали в аварийных домах, получили жилье. Где-то, как, например, в Московской области, удалось запустить процессы признания домов аварийными, и в последующем это должно ускорить решение вопроса. Среди тех, кому помогли сотрудники нашего ведомства, есть дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. К сожалению, полностью проблема расселения аварийных домов еще остается нерешенной в регионах. Но мы продолжим помогать людям, делая все возможное в рамках компетенции Следственного комитета, чтобы отстоять законные права граждан на получение пригодного жилья.— Вчера исполнилось пять лет с момента создания Судебно-экспертного центра Следственного комитета. Скажите, по-вашему, насколько востребовано и актуально было его создание?— Вне сомнения, создание СЭЦ — это закономерный и нужный шаг в развитии ведомственной системы экспертизы. Центр создавался для сокращения сроков проведения судебных экспертиз. И с 2021 года нашими экспертами было проведено около 120 тысяч экспертиз, из которых более 45 тысяч — биологические, 24 тысячи — судебно-экономические, 12 тысяч компьютерно-технические, 10,3 тысячи — комплексные строительно-технические оценочные исследования. Последние проводились в том числе для оценки разрушений гражданской инфраструктуры в результате преступных действий украинских боевиков. Результаты этих экспертиз позволили установить обстоятельства преступлений по уголовным делам, добиться справедливости, реализации принципа неотвратимости наказания.— А насколько вы сейчас независимы от иностранных компонентов в работе экспертных подразделений?— Курс на импортозамещение был взят нами еще несколько лет назад. Это сложный процесс, который проводится поэтапно. В первую очередь он коснулся как раз экспертной и криминалистической деятельности. Проведена серьезная работа с отечественными производителями необходимых материалов. В результате по ряду ключевых направлений удалось обеспечить рабочий процесс отечественными решениями. В ДНК-лабораториях СЭЦ СК России реализовано импортозамещение реагентов и оборудования для производства молекулярно-генетических экспертиз. На этапах работы с ДНК применяются отечественные приборы и реактивы. В ходе осмотра вещественных доказательств, поиска следов биологического происхождения наши сотрудники используют источники экспертного света отечественного производства. Для установления природы биологического материала имеется широкий спектр различных тест-систем российских фирм-производителей. Для более успешного решения задач и получения результатов необходимо иметь разнообразный набор инструментов для полного и всестороннего проведения исследования. Кроме того, в ходе заседаний рабочей группы цифровой трансформации СК России обсуждаются вопросы создания высокотехнологичных лабораторий для проведения фоноскопических, компьютерно-технических и экономических судебных экспертиз, обеспечения поэтапного импортозамещения используемого экспертного оборудования и программного обеспечения иностранных производителей.— СК России всегда анализировал практику и предлагал пути по совершенствованию существующих механизмов для защиты прав граждан. Сейчас есть ли направления, которые нуждаются в дополнительном правовом регулировании?— Наши аналитические подразделения на основе следственной практики выявили ряд острых проблем, требующих дополнительного нормативно-правового регулирования. С учетом этого сформулированы законодательные предложения и во взаимодействии с профильными госорганами ведется их проработка.В настоящее время совершение практически любого преступления возможно с применением IT-технологий. В этой связи по инициативе ведомства предлагается дополнить статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, указав в числе отягчающих наказание обстоятельств новый признак — совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время эта инициатива проходит согласование.Мы хотим повысить результативность работы по выявлению имущества, на которое может быть наложен арест, восстановлению имущественных прав потерпевших, возмещению причиненного ущерба. Ранее был разработан соответствующий законопроект. Он предусматривает наделение следователей полномочиями по наложению ареста на имущество лиц, причастных к совершению любых коррупционных преступлений, а не только перечисленных в ст. 104.1 УК РФ. Это необходимо для обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий и касается случаев, не терпящих отлагательств. Также предполагается обеспечение возможности наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате совершения коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Вместе с тем необходимо расширение перечня преступлений, по которым применяется конфискация имущества. Законопроект поддержан заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока и передан в правительство Российской Федерации, где находится на рассмотрении.Также в текущем году в ведомстве проработан проект федерального закона, согласно положениям которого цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. В настоящее время указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)