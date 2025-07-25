https://ria.ru/20250725/balashiha-2031509426.html
Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину
Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину - РИА Новости, 25.07.2025
Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину
Двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка в Балашихе арестованы, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:46:00+03:00
2025-07-25T18:46:00+03:00
2025-07-25T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка в Балашихе арестованы, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ. Ранее в ведомстве рассказали о задержании двух участников избиения, признавших вину в содеянном, и 21-летней девушки. "В Балашихе по ходатайству следствия судом арестованы двое жителей Москвы, обвиняемые в избиении подростка (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что под арестом обвиняемые пробудут до 22 сентября. Также был задержан еще один соучастник преступления, им оказался 17-летний житель Москвы, с его участием проведены допросы, в ближайшее время фигуранту также будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в ведомстве. "Расследование и установление всех обстоятельств по уголовному делу продолжается", - заключили в подмосковном главке СК РФ. Семнадцатого июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.
https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029515932.html
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происшествия, балашиха, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину
В Балашихе арестовали двоих участников жестокого избиения подростка
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка в Балашихе арестованы, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Ранее в ведомстве рассказали о задержании двух участников избиения, признавших вину в содеянном, и 21-летней девушки.
"В Балашихе
по ходатайству следствия судом арестованы двое жителей Москвы
, обвиняемые в избиении подростка (часть 2 статьи 213 УК РФ
)", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что под арестом обвиняемые пробудут до 22 сентября.
Также был задержан еще один соучастник преступления, им оказался 17-летний житель Москвы, с его участием проведены допросы, в ближайшее время фигуранту также будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в ведомстве.
"Расследование и установление всех обстоятельств по уголовному делу продолжается", - заключили в подмосковном главке СК
РФ.
Семнадцатого июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.