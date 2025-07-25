https://ria.ru/20250725/balashiha-2031509426.html

Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину

Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину - РИА Новости, 25.07.2025

Двое участников избиения подростка в Балашихе признали вину

Двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка в Балашихе арестованы, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:46:00+03:00

2025-07-25T18:46:00+03:00

2025-07-25T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка в Балашихе арестованы, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ. Ранее в ведомстве рассказали о задержании двух участников избиения, признавших вину в содеянном, и 21-летней девушки. "В Балашихе по ходатайству следствия судом арестованы двое жителей Москвы, обвиняемые в избиении подростка (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что под арестом обвиняемые пробудут до 22 сентября. Также был задержан еще один соучастник преступления, им оказался 17-летний житель Москвы, с его участием проведены допросы, в ближайшее время фигуранту также будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в ведомстве. "Расследование и установление всех обстоятельств по уголовному делу продолжается", - заключили в подмосковном главке СК РФ. Семнадцатого июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.

https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029515932.html

https://ria.ru/20250723/podrostok-2030952104.html

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происшествия, балашиха, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)