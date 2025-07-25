https://ria.ru/20250725/ator-2031376342.html

В АТОР оценили ситуацию с турпотоком в Таиланд на фоне конфликта

В АТОР оценили ситуацию с турпотоком в Таиланд на фоне конфликта - РИА Новости, 25.07.2025

В АТОР оценили ситуацию с турпотоком в Таиланд на фоне конфликта

Массовых отказов россиян от туров в Таиланд и снижения спроса не наблюдается в связи с пограничным конфликтом с Камбоджей, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:31:00+03:00

2025-07-25T12:31:00+03:00

2025-07-25T12:31:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

пхетхонгтхан чинават

хун сен

ассоциация туроператоров россии (атор)

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Массовых отказов россиян от туров в Таиланд и снижения спроса не наблюдается в связи с пограничным конфликтом с Камбоджей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Пока не наблюдаем каких-то массовых отказов и снижения спроса", - сообщили в АТОР, отвечая на вопрос, аннулируют ли россияне туры в Таиланд на фоне конфликта на границе с Камбоджей. Там подчеркнули, что "расстояние от курорта до места конфликта более 1100 километров". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/turizm-2031362320.html

https://ria.ru/20250724/tailand-2031050447.html

таиланд

камбоджа

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в мире, таиланд, камбоджа, пхетхонгтхан чинават, хун сен, ассоциация туроператоров россии (атор), обострение конфликта между таиландом и камбоджей