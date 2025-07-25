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Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ataki-2031530444.html
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар
Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:39:00+03:00
2025-07-25T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
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ЭНЕРГОДАР, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации города Максим Пухов. Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены. "Если говорить об атаках БПЛА, то они (происходят - ред.) постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи... Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая", - сказал Пухов.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
запорожская область
энергодар
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в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар

Пухов: ВСУ увеличили число атак на Энергодар с использованием ударных дронов

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации города Максим Пухов.
Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены.
«
"Если говорить об атаках БПЛА, то они (происходят - ред.) постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи... Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая", - сказал Пухов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЕвгений Балицкий
 
 
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