https://ria.ru/20250725/ataki-2031530444.html

Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар

Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025

Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар

Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:39:00+03:00

2025-07-25T20:39:00+03:00

2025-07-25T20:39:00+03:00

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ЭНЕРГОДАР, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации города Максим Пухов. Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены. "Если говорить об атаках БПЛА, то они (происходят - ред.) постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи... Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая", - сказал Пухов.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий