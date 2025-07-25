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Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар
Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:39:00+03:00
2025-07-25T20:39:00+03:00
2025-07-25T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЭНЕРГОДАР, 25 июл - РИА Новости. Украинские боевики увеличили количество атак на город Энергодар в Запорожской области с использованием ударных БПЛА, рассказал журналистам глава администрации города Максим Пухов. Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены. "Если говорить об атаках БПЛА, то они (происходят - ред.) постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи... Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая", - сказал Пухов.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий
Украинские боевики увеличили число атак на Энергодар
Пухов: ВСУ увеличили число атак на Энергодар с использованием ударных дронов