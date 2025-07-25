https://ria.ru/20250725/ataka-2031506542.html

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 25.07.2025

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

ВСУ атаковали дронами брянское село Случевск, ранены два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:39:00+03:00

2025-07-25T18:39:00+03:00

2025-07-25T18:42:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

погарский район

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами брянское село Случевск, ранены два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", - написал он.Богомаз призвал жителей региона быть осторожными и бдительными

https://ria.ru/20250725/oon-2031485485.html

брянская область

погарский район

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происшествия, брянская область, александр богомаз, погарский район