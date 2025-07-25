https://ria.ru/20250725/ataka-2031471514.html

В Курской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник АЗС

В Курской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник АЗС - РИА Новости, 25.07.2025

В Курской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник АЗС

Сотрудник заправки пострадал в курском Рыльском районе в ходе атаки по АЗС беспилотника ВСУ, ему оказана помощь, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:18:00+03:00

2025-07-25T17:18:00+03:00

2025-07-25T17:18:00+03:00

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Сотрудник заправки пострадал в курском Рыльском районе в ходе атаки по АЗС беспилотника ВСУ, ему оказана помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные подлые атаки ВСУ. Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате пострадал сотрудник заправки. У 53-летнего мужчины лёгкое рассечение кожи. На месте ему оказали медицинскую помощь", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что обломки украинского беспилотника также повредили три автомобиля. "Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Враг не оставляет попыток атаковать мирную инфраструктуру и ранить наших людей. Пожалуйста, берегите себя!" – добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250725/bespilotnik-2031353865.html

рыльский район

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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины