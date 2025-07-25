В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала
В Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском", - написал он.
Губернатор отметил, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, по оперативной информации, никто из людей не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18