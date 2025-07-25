https://ria.ru/20250725/ataka-2031305725.html

В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала

В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала - РИА Новости, 25.07.2025

В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала

Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:38:00+03:00

2025-07-25T06:38:00+03:00

2025-07-25T06:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

красносулинский район

родионово-несветайский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском", - написал он.Губернатор отметил, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, по оперативной информации, никто из людей не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

красносулинский район

родионово-несветайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, происшествия, красносулинский район, родионово-несветайский район, юрий слюсарь