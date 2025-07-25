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В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 25.07.2025 (обновлено: 06:53 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ataka-2031305725.html
В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала
В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала - РИА Новости, 25.07.2025
В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала
Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:38:00+03:00
2025-07-25T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
красносулинский район
родионово-несветайский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском", - написал он.Губернатор отметил, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, по оперативной информации, никто из людей не пострадал.
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ростовская область
красносулинский район
родионово-несветайский район
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ростовская область, происшествия, красносулинский район, родионово-несветайский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Красносулинский район, Родионово-Несветайский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала

В Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА повреждено здание вокзала

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском", - написал он.
Губернатор отметил, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, по оперативной информации, никто из людей не пострадал.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияКрасносулинский районРодионово-Несветайский районЮрий Слюсарь
 
 
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