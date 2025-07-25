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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани - РИА Новости, 25.07.2025
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани
Три человека погибли и один пострадал при пожаре в жилом трехквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:45:00+03:00
2025-07-25T10:45:00+03:00
2025-07-25T10:45:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при пожаре в жилом трехквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. Пожар произошел ночью по адресу пл. Славянская, 13. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. "На пожаре пострадал 66-летний мужчина, обнаружено трое погибших", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что погибли две женщины 1937 и 1962 годов рождения и девочка 2017 года рождения. Мужчина доставлен в больницу.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани
При пожаре в жилом доме в Астрахани погибли 2 женщины и девочка