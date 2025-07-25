Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной
CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите Земли
© Getty Images / Dr K KarЛуна
© Getty Images / Dr K Kar
Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк.
По данным американского космического агентства НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%.
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"Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли... Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания", - ссылается телеканал на комментарий ведущего ученого команды Пола Вигерта.
По этой причине команда заключила, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство.
По словам Вигерта, столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом в течение нескольких секунд, а также создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.