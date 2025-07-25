https://ria.ru/20250725/asteroid-2031535473.html

Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной

Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной - РИА Новости, 26.07.2025

Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-25T21:33:00+03:00

2025-07-25T21:33:00+03:00

2025-07-26T09:33:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк. По данным американского космического агентства НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. "Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли... Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания", - ссылается телеканал на комментарий ведущего ученого команды Пола Вигерта. По этой причине команда заключила, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство. По словам Вигерта, столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом в течение нескольких секунд, а также создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

https://ria.ru/20250723/vanga-2030891860.html

https://ria.ru/20250708/kosmos-2027992634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луна, земля, нью-йорк (город), наса, космос, астероид