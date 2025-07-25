Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:33 25.07.2025 (обновлено: 09:33 26.07.2025)
https://ria.ru/20250725/asteroid-2031535473.html
Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной
Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной - РИА Новости, 26.07.2025
Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной
Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-25T21:33:00+03:00
2025-07-26T09:33:00+03:00
луна
земля
нью-йорк (город)
наса
наука
космос
астероид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574359_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_1ef737ab8b8e953341fa278a6b20ca46.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк. По данным американского космического агентства НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. "Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли... Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания", - ссылается телеканал на комментарий ведущего ученого команды Пола Вигерта. По этой причине команда заключила, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство. По словам Вигерта, столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом в течение нескольких секунд, а также создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
https://ria.ru/20250723/vanga-2030891860.html
https://ria.ru/20250708/kosmos-2027992634.html
луна
земля
нью-йорк (город)
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574359_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_3f1262f4a640e4b903b73db9ef8b61dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, земля, нью-йорк (город), наса, космос, астероид
Луна, Земля, Нью-Йорк (город), НАСА, Наука, Космос, астероид
Ученые раскрыли, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной

CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите Земли

© Getty Images / Dr K KarЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Getty Images / Dr K Kar
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк.
По данным американского космического агентства НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%.
Ванга - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
По расписанию: Ванга, и Нострадамус описывали один и тот же сценарий конца
23 июля, 19:04
«
"Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли... Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания", - ссылается телеканал на комментарий ведущего ученого команды Пола Вигерта.
По этой причине команда заключила, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство.
По словам Вигерта, столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом в течение нескольких секунд, а также создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
Столкновение астероида с Землей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Загадочный межзвёздный объект мчится к Солнечной системе
8 июля, 17:55
 
НаукаЛунаЗемляНью-Йорк (город)НАСАКосмосастероид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала