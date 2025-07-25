https://ria.ru/20250725/armeniya-2031474129.html
Внешнеторговый оборот Армении за полгода сократился на 45 процентов
Внешнеторговый оборот Армении за полгода сократился на 45 процентов - РИА Новости, 25.07.2025
Внешнеторговый оборот Армении за полгода сократился на 45 процентов
Внешнеторговый оборот Армении за прошлое полугодие сократился на 45% в годовом выражении, в том числе экспорт - на 52,8%, сообщает статистический комитет... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:25:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 июл – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Армении за прошлое полугодие сократился на 45% в годовом выражении, в том числе экспорт - на 52,8%, сообщает статистический комитет республики. "Внешнеторговый оборот Армении в январе-июне 2025 года составил 9,66 миллиарда долларов, сократившись по сравнению первым полугодием 2024 года на 45%. Экспорт достиг 3,75 миллиарда долларов, уменьшившись на 52,8%, импорт - 5,91 миллиарда при спаде в 38,6%", - говорится в сообщении. По данным статкомитета, за отчетный объем производства промышленной продукции сократился на 12,1%, составив порядка 3,3 миллиарда долларов. На этом фоне показатель экономической активности вырос за полгода на 6,3% за счет роста строительства на 18,8%, торговли – 3,9% и услуг - 9,8%. При этом объем торговли в январе-июне составил 7,7 миллиарда долларов, услуг – 4,7 миллиарда, строительства – 585,7 миллиона. За отчетный период, по данным статкомитета, в Армения было произведено сельхозпродукции на сумму 823,2 миллиона долларов. Рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 7,3%. Потребительская инфляция за отчетный период составила 3,1%.
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армения, в мире
Внешнеторговый оборот Армении за полгода сократился на 45 процентов
Внешнеторговый оборот Армении в 2025 году сократился на 45%
ЕРЕВАН, 25 июл – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Армении за прошлое полугодие сократился на 45% в годовом выражении, в том числе экспорт - на 52,8%, сообщает статистический комитет республики.
"Внешнеторговый оборот Армении
в январе-июне 2025 года составил 9,66 миллиарда долларов, сократившись по сравнению первым полугодием 2024 года на 45%. Экспорт достиг 3,75 миллиарда долларов, уменьшившись на 52,8%, импорт - 5,91 миллиарда при спаде в 38,6%", - говорится в сообщении.
По данным статкомитета, за отчетный объем производства промышленной продукции сократился на 12,1%, составив порядка 3,3 миллиарда долларов.
На этом фоне показатель экономической активности вырос за полгода на 6,3% за счет роста строительства на 18,8%, торговли – 3,9% и услуг - 9,8%. При этом объем торговли в январе-июне составил 7,7 миллиарда долларов, услуг – 4,7 миллиарда, строительства – 585,7 миллиона.
За отчетный период, по данным статкомитета, в Армения было произведено сельхозпродукции на сумму 823,2 миллиона долларов. Рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 7,3%.
Потребительская инфляция за отчетный период составила 3,1%.