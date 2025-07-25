https://ria.ru/20250725/arest-2031401763.html

В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма

В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма - РИА Новости, 25.07.2025

В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма

Экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:39:00+03:00

2025-07-25T13:39:00+03:00

2025-07-25T13:50:00+03:00

москва

черноморнефтегаз

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.Кроме того, второй фигурант по делу, гендиректор ООО "Аврора", отправлен в столичный СИЗО."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пятковой Марины Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - добавляется в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, черноморнефтегаз, московский городской суд, происшествия