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В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма - РИА Новости, 25.07.2025
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13:39 25.07.2025 (обновлено: 13:50 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/arest-2031401763.html
В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма
В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма
Экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:39:00+03:00
2025-07-25T13:50:00+03:00
москва
черноморнефтегаз
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.Кроме того, второй фигурант по делу, гендиректор ООО "Аврора", отправлен в столичный СИЗО."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пятковой Марины Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - добавляется в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html
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москва, черноморнефтегаз, московский городской суд, происшествия
Москва, Черноморнефтегаз, Московский городской суд, Происшествия
В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма

В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Кроме того, второй фигурант по делу, гендиректор ООО "Аврора", отправлен в столичный СИЗО.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пятковой Марины Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - добавляется в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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