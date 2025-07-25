В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма
В Москве арестовали главу "Черноморнефтегаза" Бейма по делу о мошенничестве
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Кроме того, второй фигурант по делу, гендиректор ООО "Аврора", отправлен в столичный СИЗО.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пятковой Марины Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - добавляется в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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