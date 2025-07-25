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Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента - РИА Новости, 25.07.2025
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12:03 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/arest-2031367057.html
Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента - РИА Новости, 25.07.2025
Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
Политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом) заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:03:00+03:00
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общество
происшествия
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канада
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом) заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман Е.М.", - сказали в суде.Минюст внёс Шульман в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.
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россия, общество, происшествия, москва, канада, екатерина шульман
Россия, Общество, Происшествия, Москва, Канада, Екатерина Шульман

Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Екатерина Шульман
 Екатерина Шульман - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Екатерина Шульман. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом) заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман Е.М.", - сказали в суде.
Минюст внёс Шульман в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).
Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
16 июля, 03:26
 
РоссияОбществоПроисшествияМоскваКанадаЕкатерина Шульман
 
 
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