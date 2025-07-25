https://ria.ru/20250725/arest-2031292741.html

Арестованный директор брянского завода оказался сыном вице-губернатора

Арестованный директор брянского завода оказался сыном вице-губернатора - РИА Новости, 25.07.2025

Арестованный директор брянского завода оказался сыном вице-губернатора

Арестованный генеральный директор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко оказался сыном ранее отправленного в СИЗО вице-губернатора Брянской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:24:00+03:00

2025-07-25T03:24:00+03:00

2025-07-25T03:24:00+03:00

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Арестованный генеральный директор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко оказался сыном ранее отправленного в СИЗО вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да, это сын", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, начальнику управления капитального строительства Брянской области Евгению Журе и генеральному директору ООО "Брянский металлообрабатывающий завод" Юрию Симоненко. Все они являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области.

https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, москва