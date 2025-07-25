https://ria.ru/20250725/agent-2031317471.html

В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

В Севастополе задержали агента военной разведки Украины - РИА Новости, 25.07.2025

В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

Агент военной разведки Украины задержан в Крыму, мужчина готовил материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:39:00+03:00

2025-07-25T08:39:00+03:00

2025-07-25T09:20:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Агент военной разведки Украины задержан в Крыму, мужчина готовил материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Установлено, что местный житель, сторонник украинского националистического режима, инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России", - говорится в сообщении. По данным управления, в период с декабря 2024 по март 2025 года мужчина участвовал в деятельности организации, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. "В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма", - подчеркнули в ведомстве. Согласно заключению специалиста, содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики России по факту воссоединения полуострова и формирования негативного образа российской армии. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.Суд в Севастополе арестовал его на два месяца, уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.

https://ria.ru/20250723/kadry-2030777328.html

https://ria.ru/20250724/zhitel-2031216899.html

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россия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб