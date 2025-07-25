https://ria.ru/20250725/aeroport-2031338301.html

Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт

Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт - РИА Новости, 25.07.2025

Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт

Резервный самолет взамен возвращающегося в Новосибирск борта авиакомпании "Сибирь" (S7) подготовлен и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи, сообщила... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:20:00+03:00

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новосибирск

сочи

s7 airlines

толмачево (аэропорт)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Резервный самолет взамен возвращающегося в Новосибирск борта авиакомпании "Сибирь" (S7) подготовлен и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи, сообщила компания.Там отметили, что самолет рейса S7 5103, следовавшего по маршруту Новосибирск - Сочи, возвращается в аэропорт вылета для проверки работы системы регулирования давления в кабине. В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту "Толмачево"."Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/sochi-2031329704.html

новосибирск

сочи

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новосибирск, сочи, s7 airlines, толмачево (аэропорт)