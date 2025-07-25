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Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт - РИА Новости, 25.07.2025
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10:20 25.07.2025 (обновлено: 10:29 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/aeroport-2031338301.html
Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт
Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт - РИА Новости, 25.07.2025
Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт
Резервный самолет взамен возвращающегося в Новосибирск борта авиакомпании "Сибирь" (S7) подготовлен и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи, сообщила... РИА Новости, 25.07.2025
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новосибирск
сочи
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Резервный самолет взамен возвращающегося в Новосибирск борта авиакомпании "Сибирь" (S7) подготовлен и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи, сообщила компания.Там отметили, что самолет рейса S7 5103, следовавшего по маршруту Новосибирск - Сочи, возвращается в аэропорт вылета для проверки работы системы регулирования давления в кабине. В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту "Толмачево"."Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/sochi-2031329704.html
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новосибирск, сочи, s7 airlines, толмачево (аэропорт)
Новосибирск, Сочи, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт)
Для пассажиров вернувшегося в Новосибирск рейса подготовили резервный борт

Для пассажиров возвращающегося в Новосибирск борта S7 подготовили резервный борт

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Резервный самолет взамен возвращающегося в Новосибирск борта авиакомпании "Сибирь" (S7) подготовлен и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи, сообщила компания.
Там отметили, что самолет рейса S7 5103, следовавшего по маршруту Новосибирск - Сочи, возвращается в аэропорт вылета для проверки работы системы регулирования давления в кабине. В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту "Толмачево".
"Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи", - говорится в сообщении.
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НовосибирскСочиS7 AirlinesТолмачево (аэропорт)
 
 
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