В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки
AC: Трамп может принудить Зеленского принять условия РФ в случае растраты помощи
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, сообщает The American Conservative.
"Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой. Он все же может подтолкнуть Зеленского к принятию условий России для проведения переговоров", — говорится в материале.
Как отмечает издание, лидера Белого дома, вероятно, мало интересует происходящее с НАБУ и САП на Украине. Однако многие в его окружении презирают главу киевского режима и выражают мнение, что США следует дистанцироваться от украинского конфликта, оставив его "войной экс-президента Джо Байдена", а не Трампа.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.