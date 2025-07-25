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В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 25.07.2025 (обновлено: 20:29 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ac-2031513927.html
В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки
В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки - РИА Новости, 25.07.2025
В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки
Президент США Дональд Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:56:00+03:00
2025-07-25T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, сообщает The American Conservative."Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой. Он все же может подтолкнуть Зеленского к принятию условий России для проведения переговоров", — говорится в материале.Как отмечает издание, лидера Белого дома, вероятно, мало интересует происходящее с НАБУ и САП на Украине. Однако многие в его окружении презирают главу киевского режима и выражают мнение, что США следует дистанцироваться от украинского конфликта, оставив его "войной экс-президента Джо Байдена", а не Трампа.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки

AC: Трамп может принудить Зеленского принять условия РФ в случае растраты помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, сообщает The American Conservative.
"Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой. Он все же может подтолкнуть Зеленского к принятию условий России для проведения переговоров", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Как отмечает издание, лидера Белого дома, вероятно, мало интересует происходящее с НАБУ и САП на Украине. Однако многие в его окружении презирают главу киевского режима и выражают мнение, что США следует дистанцироваться от украинского конфликта, оставив его "войной экс-президента Джо Байдена", а не Трампа.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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