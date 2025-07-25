https://ria.ru/20250725/abkhaziya-2031437305.html

Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней

Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:21:00+03:00

2025-07-25T15:21:00+03:00

2025-07-25T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. "Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с абхазской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о взаимном признании ученых степеней", - говорится в документе. Минобрнауки России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

https://ria.ru/20250721/rossija-2030482449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, абхазия, михаил мишустин, правительство рф