https://ria.ru/20250725/abkhaziya-2031437305.html
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:21:00+03:00
2025-07-25T15:21:00+03:00
2025-07-25T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. "Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с абхазской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о взаимном признании ученых степеней", - говорится в документе. Минобрнауки России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, абхазия, михаил мишустин, правительство рф
Наука, В мире, Россия, Абхазия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней
Мишустин одобрил соглашение с Абхазией о взаимном признании ученых степеней