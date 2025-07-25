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Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней - РИА Новости, 25.07.2025
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Наука
 
15:21 25.07.2025 (обновлено: 15:22 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/abkhaziya-2031437305.html
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:21:00+03:00
2025-07-25T15:22:00+03:00
наука
в мире
россия
абхазия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. "Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с абхазской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о взаимном признании ученых степеней", - говорится в документе. Минобрнауки России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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в мире, россия, абхазия, михаил мишустин, правительство рф
Наука, В мире, Россия, Абхазия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о признании ученых степеней

Мишустин одобрил соглашение с Абхазией о взаимном признании ученых степеней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
«
"Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с абхазской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о взаимном признании ученых степеней", - говорится в документе.
Минобрнауки России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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