https://ria.ru/20250724/zoopark-2031035593.html
В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны - РИА Новости, 24.07.2025
В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
У пары краснокнижных боливийских ночных обезьян родился детеныш, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:19:00+03:00
2025-07-24T07:19:00+03:00
2025-07-24T13:25:00+03:00
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светлана акулова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У пары краснокнижных боливийских ночных обезьян родился детеныш, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Московский зоопарк с радостью сообщает о пополнении: в семье редких боливийских ночных обезьян родился детеныш. Вид боливийских мирикини признан исчезающим и занесен в Международную Красную книгу. Это важное событие стало результатом успешной адаптации пары, которая живет в павильоне "Дом приматов", — рассказала она. Акулова пояснила, что боливийские ночные обезьяны известны как уникальные родители. Первые дни жизни детеныш неразлучен с матерью, а затем к заботе о нем активно присоединяется отец. Именно самцы большую часть времени носят детей на себе, но мать остается рядом и тоже участвует в уходе за детенышем. Пол и вес новорожденного пока неизвестны. Но посетители уже могут видеть его на территории экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов". "Специалисты Московского зоопарка не вмешиваются в естественный ход развития малыша — он постоянно находится при родителях и еще не начал отходить от них. Зоологи отмечают, что родители — самка Анна и самец Буслай — тщательно его оберегают: держатся частично обособленно от остальной группы. Интересно, что у ночных обезьян в воспитании потомства традиционно участвуют не только родители, но и старшие братья и сестры", — добавила Акулова. Боливийские ночные обезьяны — один из немногих видов обезьян, приспособленных к активности в темное время суток. Благодаря особому строению глаз они прекрасно ориентируются в темноте. В природе боливийские мирикини сталкиваются с угрозами исчезновения из-за разрушения среды обитания, и работа с ними в условиях зоопарка имеет важное значение для международных программ по сохранению разнообразия видов.
https://ria.ru/20250722/para-2030666741.html
https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html
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Детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны появился на свет в Московском зоопарке
Зоологи отмечают, что родители - самка Анна и самец Буслай - тщательно его оберегают: держатся частично обособленно от остальной группы. Интересно, что у ночных обезьян в воспитании потомства традиционно участвуют не только родители, но и старшие братья и сестры.
Посетители уже могут наблюдать за новоиспеченной семьей на территории экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов".
2025-07-24T07:19
true
PT0M45S
РИА Новости
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светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У пары краснокнижных боливийских ночных обезьян родился детеныш, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Московский зоопарк с радостью сообщает о пополнении: в семье редких боливийских ночных обезьян родился детеныш. Вид боливийских мирикини признан исчезающим и занесен в Международную Красную книгу. Это важное событие стало результатом успешной адаптации пары, которая живет в павильоне "Дом приматов", — рассказала она.
Акулова пояснила, что боливийские ночные обезьяны известны как уникальные родители. Первые дни жизни детеныш неразлучен с матерью, а затем к заботе о нем активно присоединяется отец. Именно самцы большую часть времени носят детей на себе, но мать остается рядом и тоже участвует в уходе за детенышем.
Пол и вес новорожденного пока неизвестны. Но посетители уже могут видеть его на территории экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов".
"Специалисты Московского зоопарка
не вмешиваются в естественный ход развития малыша — он постоянно находится при родителях и еще не начал отходить от них. Зоологи отмечают, что родители — самка Анна и самец Буслай — тщательно его оберегают: держатся частично обособленно от остальной группы. Интересно, что у ночных обезьян в воспитании потомства традиционно участвуют не только родители, но и старшие братья и сестры", — добавила Акулова.
Боливийские ночные обезьяны — один из немногих видов обезьян, приспособленных к активности в темное время суток. Благодаря особому строению глаз они прекрасно ориентируются в темноте. В природе боливийские мирикини сталкиваются с угрозами исчезновения из-за разрушения среды обитания, и работа с ними в условиях зоопарка имеет важное значение для международных программ по сохранению разнообразия видов.