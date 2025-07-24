https://ria.ru/20250724/zhku-2031033944.html

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца - РИА Новости, 24.07.2025

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца

С марта следующего года меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ, предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:49:00+03:00

2025-07-24T06:49:00+03:00

2025-07-24T06:49:00+03:00

общество

жкх

жку

недвижимость

госдума рф

сергей колунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025501525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f69697ae65d259010457ea713612249.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. С марта следующего года меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ, предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости."С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е число", — сказал Колунов.Он выразил уверенность, что эта мера призвана помочь гражданам своевременно оплачивать ЖКУ, поскольку, по его данным, многим зарплата приходит 12-го или 15-числа месяца.

https://ria.ru/20250718/zhkkh-2029833551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, жку, недвижимость, госдума рф, сергей колунов