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В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца - РИА Новости, 24.07.2025
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06:49 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zhku-2031033944.html
В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца
В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца - РИА Новости, 24.07.2025
В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца
С марта следующего года меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ, предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:49:00+03:00
2025-07-24T06:49:00+03:00
общество
жкх
жку
недвижимость
госдума рф
сергей колунов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. С марта следующего года меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ, предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости."С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е число", — сказал Колунов.Он выразил уверенность, что эта мера призвана помочь гражданам своевременно оплачивать ЖКУ, поскольку, по его данным, многим зарплата приходит 12-го или 15-числа месяца.
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общество, жкх, жку, недвижимость, госдума рф, сергей колунов
Общество, ЖКХ, ЖКУ, Недвижимость, Госдума РФ, Сергей Колунов

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число месяца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ.
Счет на оплату ЖКХ. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. С марта следующего года меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ, предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
«
"С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е число", — сказал Колунов.
Он выразил уверенность, что эта мера призвана помочь гражданам своевременно оплачивать ЖКУ, поскольку, по его данным, многим зарплата приходит 12-го или 15-числа месяца.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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ОбществоЖКХЖКУНедвижимостьГосдума РФСергей Колунов
 
 
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