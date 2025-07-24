https://ria.ru/20250724/zhkkh-2031020232.html

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 24.07.2025

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ

В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:49:00+03:00

2025-07-24T02:49:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число", - сказал Колунов. По мнению парламентария, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца. "Более того, перенос полезен и для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца. Как итог, перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций", - заключил он.

https://ria.ru/20250718/zhkkh-2029833551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф