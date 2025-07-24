https://ria.ru/20250724/zemletryasenie-2031013910.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 24.07.2025

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:49:00+03:00

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2025-07-24T00:49:00+03:00

в мире

сулавеси

горонтало (провинция)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

индонезия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, подземные толчки были зафиксированы в 20.50 по времени UTC (23.50 мск) примерно в 113 километрах на юго-запад от города Горонтало с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250723/zemletryasenie-2030764140.html

сулавеси

горонтало (провинция)

индонезия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сулавеси, горонтало (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия