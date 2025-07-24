https://ria.ru/20250724/zemletryasenie-2031013910.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 24.07.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:49:00+03:00
2025-07-24T00:49:00+03:00
2025-07-24T00:49:00+03:00
в мире
сулавеси
горонтало (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, подземные толчки были зафиксированы в 20.50 по времени UTC (23.50 мск) примерно в 113 километрах на юго-запад от города Горонтало с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250723/zemletryasenie-2030764140.html
сулавеси
горонтало (провинция)
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сулавеси, горонтало (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия
В мире, Сулавеси, Горонтало (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Индонезия
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3