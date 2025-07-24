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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 24.07.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:32:00+03:00
2025-07-24T16:32:00+03:00
2025-07-24T16:32:00+03:00
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, подземные толчки были зафиксированы в 13.07 по времени UTC (16.07 мск) примерно в 112 километрах от города Палопо с населением около 129 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030338146.html
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия, сулавеси, в мире
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Индонезия, Сулавеси, В мире
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов острова Сулавеси в Индонезии