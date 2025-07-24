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"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
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23:00 24.07.2025 (обновлено: 23:01 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031276953.html
"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского
"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского
Владимир Зеленский ослеплен уверенностью в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:00:00+03:00
2025-07-24T23:01:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ослеплен уверенностью в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в ходе беседы с британским дипломатом Яном Праудом."Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ", — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.Собеседник Дэвиса также отметил, что Зеленский в восторге от лести, которую ему говорят в европейских столицах, и чувствует себя все более неуязвимым, однако в этот раз он действительно перегнул палку.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031275506.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского

Дэвис: Зеленский ошибочно считает, что он неуязвимый

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ослеплен уверенностью в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в ходе беседы с британским дипломатом Яном Праудом.
"Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ", — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 22:44
Собеседник Дэвиса также отметил, что Зеленский в восторге от лести, которую ему говорят в европейских столицах, и чувствует себя все более неуязвимым, однако в этот раз он действительно перегнул палку.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • 24 июля глава киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Западе предрекли судьбу Зеленского после дерзкой выходки
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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