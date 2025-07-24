https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031276953.html

"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского

"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского

Владимир Зеленский ослеплен уверенностью в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:00:00+03:00

2025-07-24T23:00:00+03:00

2025-07-24T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ослеплен уверенностью в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в ходе беседы с британским дипломатом Яном Праудом."Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ", — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.Собеседник Дэвиса также отметил, что Зеленский в восторге от лести, которую ему говорят в европейских столицах, и чувствует себя все более неуязвимым, однако в этот раз он действительно перегнул палку.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031275506.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031240432.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)