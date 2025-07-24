"Пуленепробиваемый": в США разоблачили крупный просчет Зеленского
Дэвис: Зеленский ошибочно считает, что он неуязвимый
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ослеплен уверенностью в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в ходе беседы с британским дипломатом Яном Праудом.
"Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ", — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Собеседник Дэвиса также отметил, что Зеленский в восторге от лести, которую ему говорят в европейских столицах, и чувствует себя все более неуязвимым, однако в этот раз он действительно перегнул палку.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- 24 июля глава киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств.