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Зеленский законом о НАБУ "сдал назад", пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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21:07 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html
Зеленский законом о НАБУ "сдал назад", пишут СМИ
Зеленский законом о НАБУ "сдал назад", пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Зеленский законом о НАБУ "сдал назад", пишут СМИ
Владимир Зеленский при внесении законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) под... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:07:00+03:00
2025-07-24T21:07:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский при внесении законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) под давлением Запада значительно "сдал назад", это является его стратегическим поражением и может привести к постепенной утрате его контроля над властью на Украине, пишет украинское издание "Страна.ua". Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым фактически обнуляет все изменения по закону о НАБУ и САП, который был приняты Радой во вторник, и который подписал сам же Зеленский. "САП и НАБУ вновь становятся самостоятельными и независимыми от генпрокурора структурами… В целом, Зеленский полностью "сдал назад". И это его тяжелейшее, стратегическое, политическое поражение с момента вступления в должность президента. Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления "улицы" и Запада", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По их данным, в документе, единственное, что добавилось - это проверки детективов НАБУ, имеющих доступ к гостайне, на полиграфе по методике, утвержденной СБУ, а также, в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона. НАБУ в свою очередь заявило, что законопроект уже одобрило. "Изначально Зеленский не планировал ничего менять и законопроект должен был содержать лишь точечные уступки. Но на президента оказали очень сильное давление европейцы, вплоть до угрозы прекращения финансирования, что опровергло главный расчет Зеленского - на мягкую реакцию Европы. Плюс к тому власти оказалось напуганы акциями протеста. Поэтому президент и решил пойти на попятную и полностью вернуть все отмененные нормы", - добавили в издании. Как отмечает издание, если законопроект с "откатом назад" примут в ближайшее время, то это фактически будет означать постепенную утрату контроля Зеленским над вертикалью власти. Особенно, если он уволит главу своего офиса Андрея Ермака, объявив его "козлом отпущения". "Страна.ua" не исключила, что акции протеста продолжатся, чтоб создавать постоянное давление на Зеленского. "Зеленский окажется перед выбором - или остаться свадебным генералом, который ни на что не влияет, или же уходить в отставку. Если ему, конечно, вообще дадут сделать такой выбор, а не потребуют покинуть свой пост. Таким образом, ситуация для Зеленского и всей его системы власти складывается предельно угрожающе", - подчеркнули в издании. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua
Зеленский законом о НАБУ "сдал назад", пишут СМИ

Зеленский начал терять контроль над властью из-за закона о НАБУ

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский при внесении законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) под давлением Запада значительно "сдал назад", это является его стратегическим поражением и может привести к постепенной утрате его контроля над властью на Украине, пишет украинское издание "Страна.ua".
Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым фактически обнуляет все изменения по закону о НАБУ и САП, который был приняты Радой во вторник, и который подписал сам же Зеленский.
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"САП и НАБУ вновь становятся самостоятельными и независимыми от генпрокурора структурами… В целом, Зеленский полностью "сдал назад". И это его тяжелейшее, стратегическое, политическое поражение с момента вступления в должность президента. Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления "улицы" и Запада", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По их данным, в документе, единственное, что добавилось - это проверки детективов НАБУ, имеющих доступ к гостайне, на полиграфе по методике, утвержденной СБУ, а также, в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона. НАБУ в свою очередь заявило, что законопроект уже одобрило.
"Изначально Зеленский не планировал ничего менять и законопроект должен был содержать лишь точечные уступки. Но на президента оказали очень сильное давление европейцы, вплоть до угрозы прекращения финансирования, что опровергло главный расчет Зеленского - на мягкую реакцию Европы. Плюс к тому власти оказалось напуганы акциями протеста. Поэтому президент и решил пойти на попятную и полностью вернуть все отмененные нормы", - добавили в издании.
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Как отмечает издание, если законопроект с "откатом назад" примут в ближайшее время, то это фактически будет означать постепенную утрату контроля Зеленским над вертикалью власти. Особенно, если он уволит главу своего офиса Андрея Ермака, объявив его "козлом отпущения". "Страна.ua" не исключила, что акции протеста продолжатся, чтоб создавать постоянное давление на Зеленского.
"Зеленский окажется перед выбором - или остаться свадебным генералом, который ни на что не влияет, или же уходить в отставку. Если ему, конечно, вообще дадут сделать такой выбор, а не потребуют покинуть свой пост. Таким образом, ситуация для Зеленского и всей его системы власти складывается предельно угрожающе", - подчеркнули в издании.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
23 июля, 19:13
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.ua
 
 
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