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Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов - РИА Новости, 24.07.2025
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20:58 24.07.2025 (обновлено: 22:10 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031266463.html
Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов
Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов - РИА Новости, 24.07.2025
Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов
Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:58:00+03:00
2025-07-24T22:10:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Ключевые деталиЗеленский определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Радой.Сегодня глава киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250724/smi-2031254035.html
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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Ключевые детали
  • Предъявлять обвинения работникам НАБУ сможет теперь не только генпрокурор, но и руководитель САП.
  • Сотрудники САП подчиняются исключительно руководству антикоррупционной прокуратуры, и генпрокурор с заместителями не вправе давать им указания.
  • Генпрокурору запретили вмешиваться в работу детективов НАБУ.
  • Подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, его заместителю" (под это подпадает глава офиса Зеленского и его замы) может не только генпрокурор.
  • СБУ должно в течение шести месяцев после вступления закона в силу провести проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, офиса генпрокурора, ГБР и нацполиции с доступом к гостайне "на предмет возможных действий на пользу России".
  • Руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.
Зеленский определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Радой.
Сегодня глава киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств.
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Вчера, 20:00

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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