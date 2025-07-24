https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031266463.html

Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов

Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов - РИА Новости, 24.07.2025

Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов

Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:58:00+03:00

2025-07-24T20:58:00+03:00

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Ключевые деталиЗеленский определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Радой.Сегодня глава киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250724/smi-2031254035.html

https://ria.ru/20250724/nabu-2031158193.html

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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины