Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов
© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
© AP Photo / Gregorio Borgia
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Ключевые детали
- Предъявлять обвинения работникам НАБУ сможет теперь не только генпрокурор, но и руководитель САП.
- Сотрудники САП подчиняются исключительно руководству антикоррупционной прокуратуры, и генпрокурор с заместителями не вправе давать им указания.
- Генпрокурору запретили вмешиваться в работу детективов НАБУ.
- Подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, его заместителю" (под это подпадает глава офиса Зеленского и его замы) может не только генпрокурор.
- СБУ должно в течение шести месяцев после вступления закона в силу провести проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, офиса генпрокурора, ГБР и нацполиции с доступом к гостайне "на предмет возможных действий на пользу России".
- Руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.
Зеленский определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Радой.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.