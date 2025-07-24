Telegraph призвала Зеленского сложить полномочия
Telegraph: Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против НАБУ и САП
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британская газета Telegraph считает, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Теперь есть риск того, что он (Зеленский - ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины", - говорится в статье, опубликованной колумнистом Оуэном Мэттьюсом.
По мнению газеты, принятые Зеленским меры в отношении антикоррупционных органов Украины были "огромной и необоснованной ошибкой", которая была сделана на фоне потепления отношения президента США Дональда Трампа к Киеву.
"За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией", - отмечает издание.
Как полагает газета, новый украинский лидер мог бы помочь совершить "перезапуск" в отношениях с Россией, особенно если он готов защищать права русскоговорящих граждан Украины.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны", хотя срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.