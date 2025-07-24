https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031170040.html

Telegraph призвала Зеленского сложить полномочия

Telegraph призвала Зеленского сложить полномочия - РИА Новости, 24.07.2025

Telegraph призвала Зеленского сложить полномочия

Британская газета Telegraph считает, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:14:00+03:00

2025-07-24T15:14:00+03:00

2025-07-24T15:14:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британская газета Telegraph считает, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Теперь есть риск того, что он (Зеленский - ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины", - говорится в статье, опубликованной колумнистом Оуэном Мэттьюсом. По мнению газеты, принятые Зеленским меры в отношении антикоррупционных органов Украины были "огромной и необоснованной ошибкой", которая была сделана на фоне потепления отношения президента США Дональда Трампа к Киеву. "За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией", - отмечает издание. Как полагает газета, новый украинский лидер мог бы помочь совершить "перезапуск" в отношениях с Россией, особенно если он готов защищать права русскоговорящих граждан Украины. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны", хотя срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250723/kiev-2030994934.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины